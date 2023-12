Jorge del Castillo se presentó ante el Congreso como abogado de la fiscal de la Nación

By

El «Tío George», es un zorro viejo en esta lides y eso cuenta cuando se trata de defender el estado de derecho, desbaratando la farsa armada contra la Fiscal de la Nación.

Hoy voy a mencionar un libro escrito por Giulio Andreotti, el viejo zorro de la política italiana quien dijo que «un proceso judicial puede ser más sutil que un asesinato». Y tiene razón. Añadió, “Yo el poder no lo concibo como un cargo público, como un mandato político. El poder lo entiendo en términos de influencia sobre la opinión pública. Indro Montanelli, por ejemplo, tuvo más poder que un ministro. Bajo esta perspectiva, pienso que el poder no desgasta si uno sabe comunicar con la gente. Naturalmente, si se contempla el poder como ejercicio de un mandato, como un cargo público, sí que puede desgastar, incluso interiormente. Dicho esto me parece que una cierta profesionalidad política siempre cuenta, porque hoy estamos asistiendo precisamente a una gran falta de preparación para la vida pública e incluso del gusto de hacer política”.

El Congreso de la República es un ejemplo de ello: falta de preparación de congresistas ignorantes, niños, mochasueldos, ayer los rojetes saltaron hasta el techo, se orinaron al ver a Jorge del Castillo, excongresista y exministro aprista acompañando a Patricia Benavides, Fiscal de la Nación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso como su abogado para responda por su presunta vinculación con la organización criminal en la que también estaría implicado su exasesor y mano derecha, Villanueva, quien permanece detenido como parte de la Operación Valkiria V.

Jorge del Castillo, no es un desconocido en política. Fue Secretario General del APRA, alcalde de Lima, diputado, y ex Presidente del Consejo de ministros, tiene una larga trayectoria política, permanente entrevistado en diferentes medios, para dar sus opiniones sobre coyuntura política. Una persona con tamañas credenciales conoce la obra del gran Maquiavelo, me refiero a El Príncipe.

Maquiavelo señala, por ejemplo que el buen gobernante no necesariamente tiene que serlo, pero si parecerlo. Que es mejor ser amado que temido. Que el ser humano es hipócrita, voluble, irresoluto, cambiante. En este caso como el de la Fiscal de la Nación que previene y perseguir el delito, le faltó malicia, el carácter de un leona y la hábildad de una zorra…

1. Alguien puede impedir que el Jorge del Castillo ejerza su derecho a ser abogado ad honorem de la Fiscal de la Nación? Que locura!!! No tomó el nombre del partido aprista? En el Apra él no decide nada, tampoco es dirigente del partido y no se hace pasar como miembro del CEN, menos de fingir de jefe de protocolos del APRA. Porqué las ronchas?

2. Jorge del Castillo, ante la Comisión de Fiscalizscion denunció la irrupción ilegal de la DIVIAC- la Gestapo Chola- de Harvey Colchado a las oficinas de congresistas sin autorización del presidente del Parlamento violando el Art 98 de la Constitución Política del Estado.

-La Diviac ilegalmente ingreso al Congreso sin autorización a incautar cámaras

-Amenazaron Jaime Villanueva, asesor de la Fiscal con meterlo preso 3 años si no acusaba a la FN Patricia Benavides.

Todo es un plan maquiavélico orquestado, tan igual como se la hicieron a Pedro Chavarry.

3. El Coronel PNP, Colchado tiene que responder por esta violación al Art 98 de la Constitución. No hay nada nuevo, sólo más de lo mismo de los defensores de Odebrecht. Van a inventar todo lo que puedan, inventar supuestos casos y movilizar a todos sus asalariados de los medios para evitar que se sepa el contenido del acuerdo de colaboracion eficaz.

4. Del Castillo, DENUNCIÓ que la Sra. Imelda Tumialán presentó el INFORME N° 10 el 28 de noviembre ante la JNJ PIDIENDO SUSPENSION DE LA FISCAL DE LA NACION o sea opinión adelantada de suspensión contra Patricia Benavides sin haberla escuchado. Mostró la copia del documento:

El error de Jorge del Castillo, fue no entregar una copia al presidente de la CF.

No queda duda que la Mafia Caviar trabaja en forma Sincronizada. Ya fuimos testigos de cómo durante años han lanzado noticias que les convenían y rápidamente se publicaban en todos los medios de comunicacion y trolles en RRSS, y todos con el mismo discurso, parecian que seguian un mismo Libreto.

Sostengo que Andreotti tiene razón en que hoy en día casi todos los políticos cancelan todo lo que significa “viejo sistema” o “viejo régimen, calificando a la mayoría de predecesores políticos de caducos. A veces no solamente del pan vive el hombre, pero hoy en el siglo XXI, y bajo el falso escudo sonriente y falso llamado democracia, deberíamos sentarnos denuevo y escuchar al pasado. Sea del color que sea.

La cosa está tan jodida que hoy en nuestro país visto con ojos de alguien que vive aquí en Lima o en provincia, puede decir que todo está podrido en el aparato del estado: una investigación o un proceso judicial no solamente puede ser más sutil que un asesinato….