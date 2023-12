Minedu premia a ganadores del concurso Nacional de Narrativa y Ensayo

En lo que respecta a las modalidades no presenciales, en la categoría Fábula, ganó Luciana Zambrano Mamani, de la IE Alexander Von Humbolt de Tacna, con “El Yatiri Aymara”; en tanto que en Cuentos se impuso Adonias Feliz Villa, del colegio Belén de Osma y Pardo de Apurímac, con “El retorno”.

By