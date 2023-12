158 Vistas

Que Dios Salve a Argentina. Argentina ha sido un ensayo de todo lo malo que cruza por esas desgraciadas cabezas. Putin fue un ensayo de títere y se sacó la camisa de fuerza y no se la han podido volver a poner ni para llevarlo a un ataud. Ahora Argentina tiene una gran oportunidad de salir de la pobresa

Que Dios salve a Argentina

Ojalá termine la pesadilla para el pueblo argentino: el ciclón Milei tiene que pisar tierra, no tiene más fichas, en la cancha se ven los jugadores. Muchos apostaron más por la camiseta… es el éxito o el Fin.

La Asunción al mando a la presidencia de Javier Milei es un momento historico en la nación gaucha que enfrentará retos gigantescos que deberan vencer.

El «melenudo» Javier Milei, no solo logró llegar a ser el Presidente que más del 50% de argentinos soñaron, sino que consiguió un logro aún mejor, y es ver a tantos jóvenes que gracias a él y sus consejos decidieron involucrarse en temas políticos ante la herencia peronista 2023:

– Reservas negativas -12mm

– Déficit fiscal 5% pbi

– Déficit cuasifical 10% pbi

– Brecha 160%

– Inflación 200%

– Déficit comercial usd8,0MM

– Déficit Cta. Cte. usd20MM

– Salario usd 300

– Pobreza 50%

– U$s 100.000M nueva deuda

Kirchnerismo, Nunca más, que se quemen en el infierno igual que todos los comunistas.

Es verdad. Eso hay que reconocerlo logró lo mismo que logró Néstor Kirchner a comienzos del 2000. Pero, lo más notable es que estos jóvenes apenas vean que Milei es un mentiroso van a generar un partido de verdad y sin vueltas ni contradicciones!!! Su campaña la basó en eso y ganó la elección por sus propuestas para resolver la crisis.

No hay que olvidar que muchos lo votaron porque mencionó reiteradas veces que era un experto en crecimiento con dinero o sin dinero y tenía la fórmula para sacar al país adelante. O sea que eso de ninguna manera debería ser un obstáculo para él y su gran equipo económico con Caputo y Bausili (SIC).

No hay que ser adivino: si emites dinero y metes muchísimas más deudas provocas crisis y hambre… son las consecuencias de los que viven a expensas de subsudios del gobierno … aún que Milei llega con la frasesita de «La paga casta» igual todos tendran que pagarla… el tiempo no se sabe!!!

Javier Milei desembarca en la Casa Rosada, recibirá el bastón de mando del presidente saliente Fernández, dará inicio a una nueva era sin autoritarismos, ni totalitarismos, ni intolerancia e incomprensión, a la falta de entendimiento, a sacudirse de los corruptos, ladrones, coimeros y coimeadores, al revanchismo o la venganza, de todo mal que los pueda afectar.

Toda la suerte del mundo al presidente Javier Milei y a la flamante vice Vicky Villarruel.

#JavierMilei officially sworn in as President of #Argentina. pic.twitter.com/vZYP1luk7b

— Uncut Version International (@uncutversion123) December 10, 2023