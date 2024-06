Inauguran centro de atención del adulto mayor en situación de pobreza y pobreza extrema

Up Next

Sullana, 3 de junio de 2024.- La Municipalidad de Sullana y Beneficencia ponen en marcha el Centro de Atención de Día Alba, donde la Sociedad de Beneficencia de Sullana brindará atención a 40 adultos mayores en situación de pobreza. Como se recuerda, el concejo municipal aprobó por unanimidad la cesión en uso del salón multiusos del Polideportivo Mario Yaksetig Guzmán, ubicado en el Asentamiento Humano 9 de Octubre, para que la Beneficencia de Sullana implemente el albergue diurno para adultos mayores que no reciben ninguna ayuda del Estado.

