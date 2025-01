Gerencia Subregional de Obras en Sullana aprobó más de S/ 172 000 en trabajos no ejecutados

Up Next

Asimismo, la entidad no viene registrando y publicando el estado de avance de la obra en el sistema informático de obras públicas Infobras dentro del plazo establecido en la normativa. Este hecho pone en riesgo la transparencia de la información, supervisión y seguimiento de la obra. El informe fue notificado al titular de la entidad.

Además, los planos del expediente técnico consideraron acero de refuerzo longitudinal de las columnas para uno de los componentes del proyecto, pero esto no cumple con la cuantía mínima indicada en la norma técnica. Esta situación pone en riesgo la estabilidad de la estructura y el corte del servicio ante un colapso de la misma.

Durante la visita realizada, según el informe de Hito de Control N| 190-2024-OCI/5349-SCC, la comisión de auditores identificó que las partidas detalladas en las valorizaciones de obra N° 2 y N.° 3 no habían sido ejecutadas y pese a ello aparecían como realizadas al 100%.

Piura, 18 de enero de 2025. – La Contraloría General advirtió la aprobación de trabajos no ejecutados por más de S/ 172 000 en el saldo de obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca , ubicada en la provincia del mismo nombre, lo cual ocasiona el riesgo de reconocimiento al contratista de un mayor monto de lo realmente ejecutado; así como la omisión del informe de la entidad, y la no aplicación de penalidades para la supervisión.

no habían sido ejecutadas y pese a ello aparecían como realizadas al 100%.

By