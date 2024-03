General PNP Manel Faria Zapata dijo que 12 mil policías han sido separados a nivel nacional y 17 a nivel de Piura

22 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

*Las declaraciones las hizo en presencia del Coronel José Luis Guerra Castillo, jefe de la División Policial de Sullana.

Sullana, 7 de marzo de 2024.- Policías seguirán siendo evaluados y de no cumplir con su labor serán separados. A nivel nacional 12 mil policías han sido separados y en la región Piura 17. Así lo manifestó el General PNP de la Macro Región Piura Manuel Faria Zapata, en entrevista con nuestro medio; durante la ceremonia de bendición de 20 vehículos patrulleros asignados a la provincia de Sullana para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Consideramos la provincia de Sullana con más vehículos porque el índice delincuencial es más elevado estamos considerando toda la logística y los recursos humanos para que tengan más cobertura policial para que trabajen articuladamente y puedan establecer los planes estratégicos que tenemos como cerco y también como serenazgo sin fronteras. He hecho un llamado y les he dicho que estos vehículos están al servicio del pueblo, ellos van a ser los fiscalizadores de que estos sean utilizados a favor de la seguridad ciudadana; porque es la disposición del comando institucional y el sentir de la población. El policía tiene que salir a patrullar esa unidad no tiene que estar en la puerta de las unidades policiales cada uno hace su trabajo, entonces, ya no hay justificación de que no tienen vehículo, ya cuenta con vehículos modernos y full equipo”.

Al ser consultado sobre malos policías que denigran la imagen de la entidad él señaló “En esta gestión hemos intervenido en Sullana a sub oficiales por delito de cohecho que cruzan la línea del deber por el cual hicieron el juramento al ingresas a las escuelas y eso no lo vamos a permitir, no vamos hacer espíritu de cuerpo, el Coronel que está en Sullana igual está haciendo el trabajo en base a una línea que nosotros tenemos todos los jefes policiales que saben cómo se debe trabajar. Ya tenemos 17 Sub oficiales separado; vamos a seguir detectando, y los vamos a separar”.

Farias Zapata fue enfático al afirmar que a nivel nacional son más de 12 mil policías separados; “es una cifra muy alarmante pero tenemos que ser fuertes, y no dar ningún ápice de que estamos confabulados con los delincuentes y menos con los policías, tenemos que oxigenar, porque ya mucho tiempo un policía en una zona no es bueno; por eso hemos cambiado en todo Suyo, Lancones, La Lomas, Alamor. Acá hemos advertido, si no cumplen con su labor, lamentablemente van a tener que ser rotados . Nosotros lo que queremos es una policía comprometida, que los vean los vecinos que están haciendo su trabajo”.

Respecto a los operativos que se dan a diestra y siniestra el Jefe de la Macro Región Piura indico que “Esas acciones son negativas ya se les ha dicho que no pueden hacer operativos aislados, pero hay una contrapartida, cuando se hacen operativos y la población sale en defensa del delincuente agrediendo al policía, eso es vergonzoso, quien protege a un delincuente es otro delincuente; la población tiene que contribuir en contra de la delincuencia e inseguridad” , cuestionó el general Farias Zapata.

Dato

A nivel de la provincia de Piura han recibido 14 vehículos patrulleros.