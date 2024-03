Dina Boluarte, para permanecer en gobierno busca confrontación

21 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Borrachita de poder aprendió el huayno con el mismo ritmo de Castillo.

Seis duros días que me tocó vivir por el covid-19, que ya me sentía en la otra con mi pijama de madera: las aves carroñeras rondaban mi casa. Toque la puerta del cielo, pero, el de arriba, me dijo no te quiero acá estamos completos, jode en tu país. Pasado el susto pregunto solo digo no se puede esperar algo más de alguien que llegó a Palacio, de suerte, sin saber cómo. No se le puede exigir que refresque un nuevo gabinete, que oxigene su gestión con algunos cambios en las carteras que eran absolutamente necesarios, como Vivienda, MINEDU, Mininter, Defensa, Minsa, etc,? Si no está capacitada, ni refresco ni oxigenación, siempre la misma cojudes- al estilo Acuña-, copiar y pegar ministerial. Ojo, con el riesgo de que el SUR del Perú vea como amenaza, el nombramiento del nuevo premier Adrainzen, un total DESATINO y un DESAFIO.

La presidenta, perdió una gran oportunidad de darle un nuevo rumbo a su desaprobada gestión, y ha preferido quedarse con personajes que no debieron repetir el plato de ninguna manera: el caso en el MININTER, dónde un individuo con ocho denuncias previas, burla todos los controles e ingresa al quinto piso del Ministerio del Interior, robando una laptop £en una de las áreas que debería ser la más segura del país, ¿ha medido la Presidente el impacto, no solo nacional, sino también internacional de este evento? pues no, porque al día siguiente ratifica al ministro del Interior, al incapaz e inepto que le acaban de robar en su propio ministerio y en su cara pelada. En qué país estamos?

Hace rato que la ciudadanía pide un cambio de rumbo, de actitud, de prioridades, de gestión.. ¡y al parecer la Presidente oye, pero no escucha!

A leguas se nota que con esta última decisión, está «privilegiando su supervivencia política», sobre la seguridad ciudadana y el bienestar de la población. No se puede esperar algo más de alguien con la poca experiencia de ocupar algún cargo en la RENIEC y después cajera de Cerrón.

Lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo: “La Corrupción es el Cáncer. Pero la IMPUNIDAD es la Metástasis de la Sociedad”

Y no estoy hablado demás el nuevo Jefe del Gabinete, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, un abogado especializado en derechos humanos- con títulos de DDHH se les tiene que scanear- cuzqueño. En febrero del 2012 fue nombrado procurador público del Ministerio de Defensa del Perú. Fue abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso Chavín de Huántar.

Gustavo Adrianzén- exministro de Justicia del gobierno Humalista- como Presidente del Consejo de Ministros, es antiaprista confeso, ahí está el problema, sus diferencias irreconciliables con el Partido Aprista por haber sido un activista acerrimo contra el asilo de Alan García en Uruguay. También tiene un frente abierto con los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por su actuación como representante en la OEA??

Un Congreso cómplice que se aprovecha de la oportunidad para aprobar la bicameralidad y dejar pasar la mochila pesada de Adrianzén por el caso de la independencia de la Procuraduría General de la República, de donde –durante su gestión– destituyó a la procuradora Julia Príncipe, bajo el argumento de inconducta funcional, en un momento que estaba en desarrollo la investigación por el “caso agendas” a Nadine Heredia.

Es más de lo mismo, Dina buscó otro abogado que la defienda de sus futuros juicios: mientras el hermanisimo sigue haciendo de las suyas en las licitaciones y contratos con los chinos traferos. Porqué la Contraloría y Fiscalía no intervienen PRONIED dónde hay millonarias licitaciones y contratos???