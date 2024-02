Falleció ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales a los 77 años, afectado por una terrible enfermedad

Up Next

El reconocido hombre de derecho, nació el 21 de agosto de 1946 en Chachapoyas, región Amazonas, no solo destacó en el ámbito jurídico, sino que también deja un legado en la docencia universitaria, además de ocupar cargos públicos muy importantes en el país.

Peláez Bardales, con una trayectoria intachable, tras luchar para mantenerse en el Misterio Público, donde tuvo un papel preponderante en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, por los casos Barrios Altos, La Cantuta y secuestros en los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército.

Lima, 6 de febrero de 2024.- Dejó de existir ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales a los 77 años, luego de luchar contra una terrible enfermedad que lo aquejaba. Su deceso se produce en plena campaña electoral hacia el Decanato del Colegio de Abogados de Lima, donde él postulaba como vice decano en la lista liderada por el Dr. Ivan Torres La Torre; en ese intento por rediseñar una institución que en los últimos años ha estado tan venida a menos.

