Contraloría advierte que el 25% de motobombas de la Municipalidad de Catacaos están inoperativas

De otro lado, el OCI evidenció que la entidad no cuenta con personal capacitado suficiente para la operación de las motobombas, así como una dotación de combustible que pueda garantizar su funcionamiento y logística para su transporte, lo que pone en riesgo las actividades de respuesta de manera oportuna y la vida útil de dichos bienes.

De esta manera, las 27 motobombas disponibles resultan insuficientes, más aún cuando se han identificado 43 cuencas ciegas que se activan durante un periodo lluvioso, tal como ocurrió en marzo de 2023 por efecto del ciclón Yaku. Además, los servidores municipales indicaron que han solicitado el mantenimiento respectivo, pero hasta la fecha no se ha concretado.

