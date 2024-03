En Zarumilla maquinaria pesada reparada para afrontar lluvias no funciona

Adicionalmente, se comprobó que ninguna de las comunas fronterizas viene informando al Gobierno Regional de Tumbes las actividades que realiza o situaciones que impidan el uso de los bienes entregados por convenio, hecho que no permitiría dar una respuesta inmediata ante limitaciones en su uso.

Además, la comisión de control reveló que el Gobierno Regional de Tumbes no contrató un seguro a todo costo para salvaguardar la maquinaria entregada en la provincia de Zarumilla, pese a estar considerado en el convenio, por lo que no estaría protegida ante improvistos y accidentes que podrían causar la pérdida total del bien.

Sumado a ello, la Municipalidad Distrital de Papayal no puede usar la maquinaria asignada por falta de presupuesto para su operación, por lo que no ha sido utilizada desde su entrega por el Gobierno Regional el 22 de setiembre del 2023, lo que ocasiona el incumplimiento del convenio para el que fueron otorgadas, impide la ejecución de medidas y acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación ante fuertes precipitaciones pluviales.

En la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, el camión volquete tiene inoperativo el claxon a pesar de que fue compuesto por el contratista, pero volvió a fallar. La retroexcavadora tiene vibración en el brazo excavador y hace movimientos bruscos al girar, su joystick de manipulación se calienta en exceso y la capacidad de enfriamiento del aire acondicionado viene disminuyendo, el cual había dejado de funcionar y fue arreglado por una empresa local al no tener respuesta del proveedor.

