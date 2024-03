35 IE de inicial, primaria y secundaria de Sullana recibirán mobiliario del GORE

Contraloría alerta que 70% de IE supervisadas no recibió material educativo

Sullana, 12 de marzo de 2024.- El Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna(GSRLCC), inició el proceso de Selección para la contratación del proyecto “Adquisición de mobiliario de aula de educación inicial, primario y secundario de 35 instituciones educativas de la provincia de Sullana”. Esta adquisición forma parte de un programa integral destinado a elevar la calidad educativa y mejorar el bienestar de los estudiantes. Habiéndose asignado un valor referencial de 784 mil 784 s soles, que serán distribuidos en las IE en los distritos de Lancones, Querecotillo, Marcavelica, la zona rural de Cieneguillo y Sullana distrito.

