Contraloría alerta que 70% de IE supervisadas no recibió material educativo

Igual de preocupante resulta que el 88% de instituciones educativas carezca de servicios higiénicos para personas con discapacidad; el 77% de instituciones educativas no cuente con rampas que faciliten el acceso y desplazamiento de estudiantes con limitaciones físicas hacia las aulas u otros ambientes que puedan acceder los estudiantes; y, el 45% no tiene rampas que permitan el desplazamiento desde la acera o el límite de ingreso.

Los locales escolares también carecen de condiciones destinadas a prevenir, reducir y atender los desastres naturales, lo que genera el riesgo de afectar la integridad física de la comunidad educativa, así como limita su capacidad de respuesta. El 68% de instituciones educativas carece de áreas con protección total o parcial ante la radiación solar; 33% de IIEE no ha señalizado adecuadamente los puntos de reunión o zona segura para casos de desastres naturales, y el 24% no ha establecido estos puntos de reunión o zonas seguras; y el 44% carece de extintores para apagar un eventual incendio.

Ante un eventual fenómeno climatológico o siniestro, la mayoría de instituciones educativas supervisadas no estarían preparadas para enfrentar dicha situación, puesto que el 61% de ellas no ha conformado la Comisión de gestión del riesgo de desastres y brigadas de profesores, estudiantes y padres de familia; y en el 54% de casos falta elaborar un Plan de gestión del riesgo de desastres vigente.

A esta situación se suma que el 22% de instituciones educativas visitadas carece del servicio de conexión de desagüe, el 9% no tiene agua y otro 9% tiene restricciones en dicho servicio. En el caso de los desperdicios o basura que genera el colegio, el 19% de instituciones educativas entierra los residuos sólidos y el 17% prefiere incinerarlos. Estos hechos afectan la salubridad de la comunidad educativa y no muestran mejoría en los últimos años.

Las comisiones de control también comprobaron que el 58% de las instituciones educativas intervenidas cuenta con al menos un servicio higiénico que requiere mantenimiento o sustitución (caños o inodoros malogrados, sin puertas o con puertas en mal estado). De igual manera, existe un alto porcentaje de colegios que no cuentan con servicios higiénicos por cada nivel educativo (31%), así como de aquellos locales que no cuentan con servicios higiénicos separados para alumnos y docentes (40%).

Las deficiencias en la infraestructura educativa e insuficiente mobiliario en los locales escolares no asegura las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, poniendo en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa, lo señalan los diversos informes de control notificados a los funcionarios responsables, señaló el informe.

El material educativo de comunicaciones y matemáticas debió ser distribuido por las Unidades de Gestión Educativa Local a las instituciones educativas, pero hasta la fecha de conclusión del operativo esto no se había concretado en el 70% de los casos, situación que podría afectar el acompañamiento cognitivo de la población estudiantil.

Lima, 12 de marzo de 2024.- Durante la ejecución del Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024, realizado del 15 de febrero al 8 marzo, la Contraloría General supervisó 395 instituciones educativas públicas a nivel nacional, donde advirtió, entre otros problemas detectados, que el 70% de instituciones educativas no recibió los cuadernos de trabajo para entregar a los alumnos durante el inicio del presente año escolar.

