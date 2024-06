En Sullana reubicaran a comerciantes de mercado mayorista ante peligro eléctrico

Up Next

Sullana, 8 de junio de 2024.- En Sullana, los cables de electricidad en calles y avenidas es un constante peligro y los mercados de abastos no son la excepción. En ese sentido, el alcalde de esta ciudad, Ing. Marlem Mogollón Meca, se reunió con funcionarios de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica ENOSA, con la finalidad de definir acciones inmediatas ante el inminente peligro que corren los comerciantes y las personas en el actual mercado mayorista ubicado en la carretera a Tambogrande, el cual es una zona donde pasan cables de alta tensión.

