El mal servicio de Internet de Telefónica y Movistar

Para cobrar son los primeros y también para cortar, si es que no pagas tus recibos a tiempo; te suben las tarifas y también te adelantan las fechas de pago sin aviso, entre otras infracciones que quedan impunes.

Presentar una queja es un saludo a la bandera, porque siempre te la van a declarar infundada. Simplemente, en otras ocasiones te ocultan una deuda que hayas tenido por facturación y cuando ven necesario, te la liberan para cortarte el servicio y, luego ,cobrarte todo de un solo porrazo, eso es, señores, Movistar y Telefónica en el Perú. El peor servicio y el más caro de la monopólica empresa de telecomunicaciones española en nuestra patria.

Durante cerca de 24 horas me encuentro sin Internet y aún tienen un plazo de 48 horas, para arreglar el desperfecto o avería que tiene el modem o la fibra óptica, la que ha sumido mi casa, la cual se emplea para el trabajo remoto, en el más absoluto cero de ingresos. Y seguro en miles de casas de los sufridos clientes que ha caído en sus redes.

Indecopi y Osiptel para que sirven?

Y quién paga por este daño o perjuicio? Estamos protegidos, los peruanos, ante tanto abuso? Pues, lamentablemente, no. Porque si acudes a Indecopi o la misma Osiptel, sencillamente, sales perdiendo y ganando los españoles; porque apenas te sientas a presentar tu queja, primero buscan saber si les compete a cada una de estas empresas estatales que se llevan millones de nuestros impuestos en contratar ineptos, los cuales, finalmente, responden: Este tema es de tarifas y mal servicio al cliente, le compete a Indecopi. Vas a Indecopi y éste te dice, no, esta queja de mal servicio y telecomunicaciones le compete a Osiptel. Y si insistes te dicen que presentes un sin número de medios probatorios, al final, te sientes totalmente desprotegido y dejas de reclamar. Porque juegan contigo cual pelota de pin pon y a legua se nota que de duplican los servicios y una de ellas debería desaparecer junto con toda la burrocracia que albergan, empezando por la cabeza que fácilmente tienen un sueldo de más de 40 mil soles.

Por eso, el Estado debe ampliar la rivalidad entre la oferta y la demanda de los operadores y sancionarlos drásticamente si es que no cumplen con solucionar, arreglar y dar fin a tu problema. Cambiar el chip de los chicos que los ponen a atender al público y que se pongan del lado de los usuarios, que es para eso, para que les pagan y no para defender a los operadores y depredadores de nuestra alicaída economía. Hagan algo por favor. Nos estamos volviendo unos conformistas a pesar de las injusticias que ocurren diariamente y solo vemos pasar el tema y no luchar por nuestros derechos.