47 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin

Por: José Antonio Torres Iriarte

La «trama de Odebrecht» ha marcado la política nacional en los últimos años, teniendo a Gustavo Gorriti como primer actor y operador político de la constructora brasileña. El periodismo de investigación es la supuesta actividad que desarrolla el Instituto de Defensa Legal, sin embargo su accionar ha estado más ligado a un activismo con claro objetivos políticos.

Gustavo Gorriti nunca deslindó con Sendero Luminoso y supo con recursos generosos proporcionados por la cooperación internacional, montar un instituto que con el tiempo ha devenido en un promotor de la judicialización de la política y la precarización de los partidos políticos.

Gorriti Guardespaldas de Alejandro Toledo y el Apoyo de George Soros

Gustavo Gorriti desdeño la militancia partidaria, asumiendo protagonismo en el juicio a Alberto Fujimori que marcó la agenda política nacional desde la detención del ex presidente por parte de la Interpol a fines del 2005, horas después de su arribo sorpresivo a Santiago. En el año 2000 cuando vastos sectores de la ciudadanía, nos oponíamos a la tercera elección de Alberto Fujimori; Gustavo Gorriti se hace visible como «guardaespalda» de Alejandro Toledo.

La victoria estrecha de Perú Posible en las elecciones del 2001, es celebrada con júbilo por Gustavo Gorriti, que en ese entonces aspiraba presuntamente a ser Ministro de Defensa del primer gabinete presidido por Roberto Dañino.

Durante la campaña presidencial del 2000, la ayuda millonaria de George Soros se hizo evidente con miras a la organización de la «Marcha de los Cuatro Suyos«, lo que determinó que Gustavo Gorriti se convierta en parte del círculo más cercano del hoy procesado Alejandro Toledo.

Sendero Luminoso

Gorriti desde la prensa nacional y a través de sus columnas de opinión, siempre se mostró comprensible con Sendero Luminoso, tratando de explicar las causas por las que Abimael Guzmán y Sendero Luminoso le declararon la guerra al Perú. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, la Comisión de la Verdad emite su cuestionado Informe que tuvo como objetivo explicar que lo ocurrido entre 1980 y el 2000 en nuestro país, podía resumirse en la frase «conflicto armado interno».

Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, convertidos casi en «luchadores sociales» en jóvenes idealistas que tomaron las armas, asesinaron a miles de peruanos, estallarón «coches bombas» en Lima, sin tener ninguna responsabilidad política o penal. Gustavo Gorriti validó el Informe de la Comisión de la Verdad, como años después sostuvo que la empresa Odebrecht debía rehabilitarse, como ha ocurrido con importantes conglomerados empresariales en el mundo.

Gorriti operador político de Odebrecht

En sucesivas entrevistas, Gustavo Gorriti señaló que Odebrecht debía seguir contratando con el Estado, luego de pagar una penalidad como reparación por los errores o faltas cometidas en agravio del Perú. El camino trazado por el operador político de Odebrecht se ha cumplido; toda vez que a través del Acuerdo de Colaboración Eficaz, cuyo contenido se ha convertido en un «secreto de Estado» se ha pauteado el pago de una suma simbólica como reparación civil, con amplias facilidades abonadas a lo largo de quince años.

Odebrecht y otras empresas brasileñas lideraron la industria de la construcción en varios países de la región. Las más importantes obras de infraestructura en América Latina (en las últimas décadas) fueron construídas por empresas brasileñas consorciadas con empresas nacionales. La empresa Odebrecht se expandió cuando el PT gana las elecciones en Brasil en el 2002, bajo el liderazgo del presidente Lula. No olvidemos la cercanía de Lula, Odebrecht y Alejandro Toledo. Años después la campaña presidencial de Ollanta Humala fue financiada por Odebrecht, por especial encargo de Lula.

«Del mismo modo las empresas brasileñas respaldaron a la confesa Susana Villarán evitando su revocatoria y a la vez lucrando con la ampliación del plazo de las concesiones de los peajes y el ajuste incesante de las tarifas. Gustavo Gorriti nunca ha dedicado su atención a cuestionar a Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala o Nadine Heredia. El objetivo político de IDL y Gustavo fue siempre incriminar a Keiko Fujimori y a Alan García. Desde el mundo caviar, se acuñó el neologismo de «fujiaprismo» para señalar la supuesta alianza parlamentaria.»

Emulando a Vladiminro Montesinos

El cierre del Congreso perpetrado por el golpista Martín Vizcarra el 30 de Setiembre 2019, supuestamente puso punto final a esa alianza. Si Vladimiro Montesinos cumplió un papel siniestro en la década de los noventa, llegando a tener el control del Ministerio Público, Poder Judicial, Institutos Armados y medios de comunicación; no cabe la menor duda que Gustavo Gorriti emulando el accionar de Vladimiro Montesinos, ha logrado especialmente (desde mediados del 2018) convertirse en el gran censor de la vida nacional.

Fiscales de la Nación «sombríos y mediocres» como Pablo Sánchez han cumplido sus instrucciones, por ciertos que fiscales como Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez han sido alfiles en un juego de ajedrez pactado amigablemente con Odebrecht. Se puede presumir que el Acuerdo de Colaboración Eficaz fue redactado en las oficinas de Odebrecht o de manera alterna en la sede del Institito de Defensa Legal. El señor Gustavo Gorriti debe ser investigado, por que se presume que su desempeño tiene poco o nada en común con las tareas propias del periodismo de investigación.

«Debemos recordar que Vladimiro Montesinos fue en su momento separado de un instituto armado, no podía ingresar a ninguna sede militar en todo el país; sin embargo años después fue parte del círculo más cercano de Alberto Fujmori, cumpliendo un papel nefasto durante la década de los noventa. Gustavo Gorriti se ha convertido en protagonista de la vida nacional, luego tal vez de un riguroso «casting» fue elegido por Odebrecht como vocero u operador político, papel que ha cumplido con esmerada lealtad en los últimos años. Gustavo Gorriti debe ser investigado por el Ministerio Público, dejando de lado cualquier atisbo de maltrato.»

Recogiendo sus palabras expresadas unos días después de la muerte del presidente Alan García, no creo que sea el momento de darle «una tregua». Del mismo modo como el gobierno de Martín Vizcarra será recordado como una etapa sombría de la vida nacional; considero que Gustavo Gorriti se encuentra cerca al precipicio, al que ha llegado por sus propias acciones marcadas por la mentira y la maldad. La trama de Odebrecht no tiene fin. Lima, 27 de Febrero 2024.

Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin. del consejo nacional de la magistratura, millones de dólares, presidente de la, del lava jato. Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin.Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin, Gustavo Gorriti: La trama de Odebrecht no tiene fin,