El Lujoso Rolex de Dina Boluarte: ¿Es Cariño de Wilfredo Oscorima?

La población abrirá los ojos y aprenderá de esta lección al votar por esta izquierda corrupta?

Veamos, la pregunta sobre el origen del Rolex de Boluarte se vuelve más intrigante a la luz de estos antecedentes. ¿Podría haber recibido este costoso regalo de Oscorima? La sospecha es legítima, especialmente teniendo en cuenta el nivel de lujo que muestra Boluarte en contraste con el historial de regalos de Oscorima.

Un Rolex de 14 mil dolares usa la «mamá del Perú» y de los pobres

El noticiero digital La Encerrona ha revelado que la presidenta Dina Boluarte usa un ostentoso reloj Rolex de hasta 14.000 dólares, el cual ha portado en al menos 25 ocasiones, incluso en un evento sobre el cierre de brechas sociales, irónicamente. Este lujoso accesorio forma parte de una colección de hasta 14 relojes, siendo el más caro de la lista, que el periodista Ernesto Cabral ha podido detectar entre las miles de fotos oficiales de Dina Boluarte.

Las preguntas surgen inevitablemente: ¿Cómo lo adquirió? ¿Lo compró con su sueldo? ¿Fue un regalo de algún empresario o político?

Según la información proveniente del Palacio de Gobierno, no se emitió ninguna orden de compra de un reloj Rolex con fondos estatales. Lo cierto es que Dina Boluarte tendría que gastar al menos 3 meses de su sueldo (S/15 000 aprox.) para pagar un reloj de tan alto precio.

La Jefa de Estado, esta rodeada de garrapatas y malos asesores, que no la ayudan, ni aconsejan que no debió usar el Rolex. Y si lo usó, debió declarar que es una imitación de AliExpress y no volver a usarlo, tan simple como eso!!!

Es que acaso no sabemos del mal que aqueja a todos los caviares y rojetes, es la modestia sólo para los discursos, pero le encantan los lujos… Lo del Rolex (no se habla de 1 sino de 15) no es un pequeño detalle, el tema es que no cuadran las sumas… pero eso ayuda a desbaratar esa tesis de “venimos del pueblo”; ahora con su patrimonio lo que sea, pero porque lo luce recién? de dónde pecata mía…?

Dos ejemplos para no olvidar: Lilia Paredes (esposa del golpista Castillo) apareció con un reloj Cartier y los pezuñentos rojos defendían, igual con Sígrid y su bobo fichazo. No hay nada que hacer, los rojos son hipócritas y basuras.

Cómo una funcionaria de Reniec se puede comprar un Rolex de US$ 15 mil? es imposible, Dina Boluarte afirma que lo compró siendo funcionaria de Reniec, alli está la sospecha que está mintiendo y que puede ser su caida final? Y cómo compró los otros?

Como ricos

Dina Boluarte desde el primer dia de presidenta de la República del Perú, cambia de traje. Recuerdo que lo mismo hacia Nadine Heredia y la prensa se escandalizaba??? Estoy seguro que hay una partida escandalosa de gasto en ropa, diseñador, peluquería, zapatos, carteras y accesorios.

Se dan el lujo de vivir en los mejores distritos de Lima y viajan por el mundo como ricos y nadie les dice nada. Hacen su revolución a su manera acompañados de su desayuno americano y en una buena Cafetería de moda en Miraflores o San Isidro. Les llega a la punta del nabo lo que la gente piense.

¿Cuál es la reflexión? Comunista que no usa Rolex no es un buen comuni$$$ta, joyas ganadas con el sudor de las frentes de sus electarado-cojudignos, votantes manipulados por medios «vendidos» como La Republica, El Comercio, Latina, RPP, Canal 4, canal N, ATV IDL, Exitosa, EpicentroTV, etc.

En Declaración jurada de Boluarte no figura el Rolex de 14 mil dolares

Por último, si revisan las declaraciones juradas de la presidenta, no encuentran nada sobre su Rolex. La declaración jurada es pública y se puede descargar; son 50 páginas, en su mayoría reiterativas, sobre familiares trabajando en el aparato público y otros como empresas.

Despues no digan, es que no sabíamos nadie nos dijo nada… pues bien, en la próxima abran los ojos antes de votar.

