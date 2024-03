En Sullana: PNP desarticula organización criminal “El tren de Aragua”

Up Next

En ese sentido, personal PNP del DEPINCRI Sullana, da cuenta que una mujer de nacionalidad venezolana, quien por temor a represalias no quiso identificarse manifestó ser víctima del delito contra la dignidad humana(trata de personas), en la modalidad de explotación sexual, junto con cinco féminas más, por parte de una red criminal transnacional, denominada “El Tren de Aragua”, procediéndose a intervenir a la persona de Anghelo de Andrade Betancur (29), de nacionalidad venezolana titular de la C.I 25229233, a quien se le encontró en su poder una bolsa de polietileno conteniendo un aproximado de setenta y cuatro bolsas de polietileno color negro, conteniendo hierbas tallos, con olor y características al parecer Canabis Sativa (marihuana), asimismo se intervino a la persona de Karismal Carolina Bello Valencia (20), de nacionalidad venezolana, titular de la C.I 31948941, a quien se le encontró cuatro (04) equipos móvil de comunicación (celular), incautando un vehículo menor motoxicleta color plomo, placa de rodaje 0215-3P.

By