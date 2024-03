No jodan, nadie está por encima de la Constitución del Perú

52 Vistas

«La ley es la ley, aqui nadie tiene corona todos somo iguales y deben responder como cualquier ciudadano de a pie».

Frente a la decisión del Pleno del Congreso de destituir e inhabilitar a los exmagistrados de la Junta Nacional de Justicia, Ines Tello y Aldo Vásquez que se aferran con uñas y dientes al poder, para no perder la mamadera. Y ante el rehusamiento de ambos de abandonar el cargo, pese a que el presidente de este órgano Antonio de La Haza, ha sido debidamente notificado por el Defensor del Pueblo; lo único que queda es que el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, actúe de oficio en cumplimiento de sus atribuciones, evalúe los hechos de los exmagistrados de la JNJ, Ines Tello y Aldo Vasquez, que podrían configurar los delitos de usurpación y rehusamiento de funciones y resistencia a la autoridad, e inicie la investigación que corresponda contra todos los que resulten responsables.

Esto no queda ahí, debido al escándalete la JNJ cumplió con lo dispuesto por el Congreso, pero su presidente De la Haza no ha actuado por convicción, sino por miedo ante la denuncia por no cumplir la ley, eso prueba que también debió ser destituido e inhabilitado, tan igual que los cómplices que no respetan la ley y apoyan a Inés Telllo, es otro argumento más para desaforar a todos los miembros de la JNJ.

Cómo le explicamos a la opinión pública que el mismo Congreso que sancionó a Inés Tello por la “grave falta” pasarse la edad de 75 años y la inhabilitan 10 años, incurre en los mismos delitos? blindan a la fujimorista mochasueldo, María Cordero, «la visitadora de Fujimori en Barbadillo» que recortaba el sueldo a sus trabajadores con la frase «vamos al cajero», quiso convencer con sus lágrimas de cocodrilo al Congreso, pero le quitan inmunidad y suspenden por 120 días? Eso no castigo. Debieron aprobar para que la Fiscalía la investigue.

Cordero ya se encontraba en esta condición debido a una decisión de la Comisión de Ética; sin embargo, el tiempo en que permanecerá fuera del poder Legislativo ahora será indefinido. Por ello, se ha ordenado que su accesitaria ocupe su puesto en el Parlamento. En este caso, será Magally Santisteban Suclupe, quien obtuvo 1.597 en la jurisdicción de Tumbes. Fuerza Popular recupera un miembro más.

«María Cordero blindada al mantenerse posibilidad de ejercer cargo público. Vale precisar que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que pudo inhabilitarla por 10 años, no fue aprobado. El Parlamento decidió rechazar la medida y, en consecuencia, María Cordero podría postular de nuevo a cualquier cargo público».

Como vemos, estas acciones del Congreso no solo son vistas con extrañeza por la opinión pública, sino que constituyen un desacato a nuestra constitución y a las leyes que nos rigen, porque “en el Perú nadie tiene corona” frente a la justicia, cuando se trata de defender los intereses del Estado: el que comete delito, sea quien fuera tiene que pagar.

Es evidente que los congresistas haciendo uso de “interpretaciones” o “acuerdos” bajo la mesa pasan por encima la Constitución, con el único fin de concretar un golpe contra el Poder Judicial a fin de tomarlo y mantener la impunidad.

«Todos los niños y mochasueldos deben ser desaforados y reemplazados por accesitarios y ponerlos a disposición de la Fiscalía para que los investiguen».

Pero los mismos congresistas caraduras violan la Constitución, ellos, se zurran en el «Referéndum» del 2018 y aprueban la «bicameralidad», además, aprueban la deforestación de la Amazonía. Entonces ¿Legislan o delinquen?

Será qué la mafia quiere gobernarnos por encima de la ley y la Constitución? Eso jamás lo debemos permitir porque de hacerlo, de la misma manera jamás soltarán el poder.