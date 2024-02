Dos importantes proyectos valorizados en 90 millones de soles ejecuta el GORE Piura en Ayabaca

En la reunión para la firma del convenio participó el Alcalde de la provincia de Ayabaca, Sr. Darwin Quinde Rivera, el titular sub regional. Ing. Jorge Irazabal y el Consejero Regional por la provincia de Ayabaca, Sr. Milker Castro Flores.

De otro lado, informaron que el pasado mes de enero, la Entidad sub regional suscribió otro convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Ayabaca, para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria en la I.E. Lizardo Montero, Centro Poblado de Ayabaca – distrito de Ayabaca” obra que es tan añorada por la gran cantidad de alumnos que allí se educa.

Asimismo, agregó que ambos proyectos se encuentran a nivel de Expedientes Técnicos y fueron elaborados por la Municipalidad de Ayabaca, por administración directa, habiéndose previsto que la entidad sub regional llevará a cabo el Proceso de Licitación Pública, para su ejecución en un periodo de dos meses, con fondos asignados por el GORE PIURA.

De acuerdo a la información proporcionada, respecto al primer proyecto, el titular sub regional Ing. Jorge Irazabal señaló que la construcción de este nuevo centro de abastos beneficiaría a más de 320 comerciantes, quienes podrían expender sus productos en forma ordenada, evitando así su trabajo ambulatorio. En cuanto a la construcción de la carretera Frejolito – Sausal de Culucan, indicó que se ejecutaría el mejoramiento de 18 km. de carretera, a nivel de afirmado, ahorrando 1.30 Horas para trasladarse a la capital de distrito.

Piura, 6 de febrero de 2024.- Mediante la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Ayabaca y el Gobierno Regional Piura, a través de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, se cristaliza el propósito de ejecutar dos importantes proyectos, que beneficiarán a la población de la provincia de Ayabaca.

