Contraloría culminaría en tres semanas su investigación sobre venta de boletos electrónicos a Machu Picchu

“Lo que ha saltado a primera vista es lo de Machu Picchu, pero yo me imagino si ha habido un desorden tan grande en la gestión, entonces esto está pasando en casi todo el Perú y por eso vamos a hacer una auditoría global”, comentó.

Añadió que la Contraloría ha iniciado una recopilación de información sobre las dos órdenes de servicio que emitió el Ministerio de Cultura en torno a la venta de boletos electrónicos a Machu Picchu. “Una de esas órdenes de servicio es por un monto menor a 8 UIT, es decir que no hubo proceso. Entonces hay que esperar y en el transcurso del mes de febrero debemos terminar estas investigaciones, cuyos resultados serán de público conocimiento”, acotó.

“Este desorden no puede continuar y entiendo de que parte de las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo es tener un software especializado y que ha sido contratado a una empresa privada, pero eso ha generado un enorme problema. Es impresionante cómo no podemos, desde el Estado en coordinación con la sociedad civil, los gobiernos regionales y locales, ponernos de acuerdo para poder gestionar bien una boletería”, puntualizó.

