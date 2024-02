GORE Piura financiará proyectos por más de 200 millones de soles en Sullana

Up Next

Además, el titular Sub Regional señaló que hay cuatro proyectos que están próximos a iniciar que son la pavimentación de la Urb. Popular Los Olivos, Villa María, Jesús María y Ramiro Priale Priale. Mientras que hay dos que ya están en ejecución como son construcción de pistas y veredas en el Asentamiento Humano Pilar Nores y Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías locales del asentamiento humano Villa La Paz, sector este – Sullana”.

La reunión se realizó con el Gerente Sub Regional Luciano Castillo Colonna, Ing. Jorge Irazabal Alamo, y la asesora del Gobierno Regional, Econ. Lourdes Valdiviezo; quienes dieron a conocer el trabajo articulado que viene realizando el Gobernador Regional Piura, Abg. Luis Neyra León con la priorización de importantes proyectos como, canchas deportivas, centros de salud, obras de agua y alcantarillado, pavimento y mejoramiento de vías, y construcción de centros educativos para cerrar las brechas existentes en esta región.

