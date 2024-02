Poder Judicial limpia con «Ña Pancha» al lagarto Martín Vizcarra

97 Vistas

Qué tal impunidad, no me jodan es la primera investigación y han dejado que pase el tiempo sin acusación. Esta actitud va contra todo principio de justicia y pone en evidencia la futilidad del sistema que debe perseguir y sancionar el delito. Siempre no faltan los «lagartoslovers» y «caviares» que dicen «no es por lentitud, hay que leer la resolución del Poder Judicial, es porque no se pudo comprobar ningún hecho delictivo», eso significa que los hechos que se acusaron no se dieron y no se puede llevar a juicio a una persona inocente, como el lagarto.