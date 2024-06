Consultorio Amigable Trans Femenina en Sullana cumple 5 años

By

Sullana, 11 de junio de 2024.- Cinco años al servicio de la población trans ha cumplido ayer 10 de junio el primer Consultorio Amigable de Sullana Piura dirigido a la población trans donde reciben atención gratuita en prevención combinada especializada en orientación y tratamiento de Infección de Transmisión Sexual (ITS) y terapia hormonal en el Centro de Salud I-3 “9 de Octubre” – Sullana. Cabe indicar que este es el primer consultorio trans en la región Piura.

Así lo informó la Obstr. Mgtr. Sandra Abarca Zúñiga, coordinadora de la estrategia de prevención de las ITS VIH – Sida y hepatitis, de la Sub Región de Salud “Luciano Castillo Colonna”- Sullana. Este consultorio hoy cumple 5 años y se creó con la finalidad de brindar atención a la población trans féminas para evitar que se automediquen con hormonas y en las ITS.

Cabe resaltar, que estos servicios son totalmente gratuitos y se realizan en horarios diferenciados, en un ambiente cálido y se guarda toda discreción debida y para este año se espera incrementar la cifra de usuarios.

La implementación de este consultorio obedece al cumplimiento de la Norma Técnica N° 126-MINSA/2016/DGIESP – Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA”.

Por su parte, el infectólogo Luis Espinoza Venegas, manifestó que este consultorio amigable permite mejorar la autoestima y sobre todo prevenir infecciones complicadas. El Ministerio de Salud ha implementado la terapia hormonal y mejorar la prevención de la ITS y es una noticia alentadora.

Además, la Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP) hace referencia al medicamento contra el VIH, que cuando se utilizan de manera sistemática, reducen en más de 90% el riesgo de contraer la infección por el VIH durante las relaciones sexuales.

El personal de salud hace una cordial invitación a las trans féminas de otras provincias a unirse al consultorio amigable ubicado en el Centro de Salud I-3 “9 de Octubre” – Sullana en los horarios de 2:00 – 7:00 pm.