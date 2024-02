Con una inversión de S/ 9’ 832.376.35 mejoraran sistema de agua y saneamiento de la provincia de Ayabaca

En ceremonia pública asunción cargo el nuevo director general de la Sub Región de Salud LCC Dr. Mariano Yañez Cesti

Por su parte, el Gerente Sub Regional, Ing. Jorge Irazabal Alamo manifestó su compromiso como funcionario. «Estamos satisfechos de unir fuerzas con la Municipalidad de provincial de Ayabaca. Creemos firmemente que trabajando juntos, podemos lograr resultados significativos para mejorar la calidad de vida de quienes llaman a esta comunidad su hogar».

Piura, 27 de febrero de 2024.- Con el objetivo de continuar promoviendo el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el GORE Piura, a través de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, suscribió un convenio con el alcalde de la Municipalidad provincial de Ayabaca, Sr. Darwin Quinde Rivera para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en los anexos San Juan de las Playas, Santa Julia, y centro poblado Espindola de distrito de Ayabaca – Provincia de Ayabaca”.

