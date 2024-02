En ceremonia pública asunción cargo el nuevo director general de la Sub Región de Salud LCC Dr. Mariano Yañez Cesti

Up Next

Recibida la resolución el Director Sub Regional de Salud inició una labor de verificación flujo de atención, en centros y puestos de salud. También ha realizado visitas de supervisión en el Establecimiento de Salud I-3 Comunidad Saludable, ubicado en el asentamiento Sánchez Cerro; para constatar el funcionamiento, flujo de atención, unidad de febriles, programas de planificación familiar y TBC.

Cómo se recuerda, el Gobierno Regional de Piura designa con R.E.R. Nº 124-2024 GRP, de fecha 22 del presente mes al Dr. Mariano Manuel Yañez Cesti, en el cargo de director general de la Dirección Sub Regional de Salud «Luciano Castillo Colonna» , en reemplazo de la Med. Zoila Masías.

Sullana, 27 de febrero de 2024.- Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna realizará la ceremonia de Asunción del cargo del nuevo director general Dr. Mariano Yañez Cesti. Ceremonia que tendrá lugar este miércoles 28 de febrero en el salón de actos Carlos Augusto Salaverry de la municipalidad provincial de Sullana a horas 10:00 de la mañana.

