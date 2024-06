Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya rechaza Frente de Defensa creado por IDL y FPP

Lo del Frontón no fue masacre, sino un combate: hoy negocio de ONGs

Cabe señalar que no es la primera vez que esta comunidad originaria denuncia los abusos a sus derechos humanos por parte de las ONGs IDL, FPP y otras aliadas. En marzo hicieron una denuncia ante el Defensor del Pueblo y diversas autoridades nacionales pidiendo protección a sus derechos humanos que vienen siendo abusados por estas organizaciones.

Igualmente, comunican al Ministerio Público y el Poder Judicial a no dejarse sorprender con falsas denuncias promovidas por este inexistente Frente de Defensa que, sin autorización alguna, toma el nombre de esta población nativa para crear conflictos ficticios, a fin de seguir captando recursos de la cooperación internacional para su propio beneficio.

En este contexto, los pobladores de Santa Clara de Uchunya, pertenecientes a la etnia shipibo-konibo, a través de sus redes sociales alertan a las entidades donantes extranjeras a no dejarse engañar por estas ONGs IDL y FPP que intentan con mentiras dividir a la comunidad nativa, con el fin de seguir captando millonarios fondos, que nunca llegan a los pueblos indígenas.

Asimismo, señala que este falso frente integrado por muy pocas personas que no llegan ni al 3% de su población, no ha sido elegido por su Asamblea de Comuneros ni autorizado por ninguna de sus autoridades legales, por lo que se evidencia la manipulación y malas intenciones de los directivos de estas ONGs.

