Bajo Piura presentará la Mala Rabia más grande del norte(60 metros)

Para muchos, Semana Santa es sinónimo, no solo de recogimiento, sino también de degustación de este icónico plato, además de los 7 potajes que lo acompañan. Esta tradición se vive en todo el departamento de Piura, pero es el Bajo Piura en sus diferentes distritos, quienes continuan con este legado, con el que logran atraer muchos más turistas durante esta festividad.

Un detalle importante que cobra valor es que este plato, no solo atañe a la gastronomía, sino también hace honor a la artesanía; porque en algunos lugares se suele servir en mates; material propio de la calabaza que lo convierten en platos, pintados con diseños alusivos a los pueblos.

La Malarrabia es uno de los platos más representativos del norte peruano, especialmente de Piura. Y aunque no hay un registro exacto de cómo se originó, pero una tradición oral lo remonta a una historia ocurrida en el distrito de Catacaos, una ciudad a 12 km de Piura. Se cuenta que un campesino pidió a su esposa que le preparara algo de comer. Ella, que estaba de mal humor, cocinó con lo que estaba al alcance: plátano, queso, cebolla, aceite, que mezcló y luego sirvió. El señor le dijo que la comida estaba muy rica y le preguntó cómo se llama tan particular plato. Ella respondió fastidiada y con tono fuerte: “se llama malarrabia”.

By