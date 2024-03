Perú no puede vivir de rodillas ante corrupción y delincuencia

44 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

LA DOBLE MORAL POLITICA

Se han preguntado cuántos muertos nos han dejado Sendero Luminoso, el lagarto Vizcarra, Sagasti, el burro Castillo?

Cuando el pueblo ya no pueda aguantar más injusticias y abra los ojos, que en el país no se castiga a los corruptos metidos en el poder Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, a los delincuentes y líderes de asonadas que producen muertes, ONGs que impiden indulto al presidente en cuyo gobierno no se toleró la acción impune de bandas marxistas asesinas; los que conspiran contra la Fiscal de la Nación, para que la corrupción obtenga impunidad:será tarde.

Sale el abogado Cesar Azavache y señala «un país que arrastra el peso de 50 muertes; en el que se ha prevaricado para re-indultar a un presidente bajo cuyo gobierno se toleró la acción impune de un escuadrón de la muerte; en el que se conspira para devolver la Fiscalía de la Nación a quien interfirió con una investigación sobre corrupción y narcotráfico; uno en que una Comisión del Congreso planea mandar al tacho de trastes la Convención de NNUU sobre crímenes de lesa humanidad, mientras las economías ilegales toman el control del Estado, elige como principal asunto de coyuntura la investigación de los por cierto sospechosos relojes de lujo de la presidenta Boluarte. No ignoro la importancia de los citados relojes. Pero es impresionante la forma en que esta expresión de lo real banalizado nos atrapa».

No se si ponerme a llorar o cagarme de risa a mandíbula batiente.

¿No sería más provechoso para Cesar Azabache, que de cuando en cuando retornara a sus orígenes en el estudio del Derecho antes que el activismo político empiece a gobernar su pluma? Y me entró la duda, Milei tiene razón cuando dice “Todo zurdo es un miserable de mierda”???

1. Será que no queremos darnos cuenta que estamos agonizando como sociedad, dónde se apuntan las decisiones políticas en base a cómo es. Lo farandulero, lo superfluo, lo mediocre, lo corrupto, a lo realmente importante y necesario, desde hace 200 años? Este cáncer no tiene cuando fulminarnos, y ahora ya ni siquiera reaccionamos?

2. Como siempre los rojetes nos quieren meter el dedo, es bueno que Azabache posteé sobre los muertos durante el gobierno de Dina Boluarte, para que no quede como un doble moral. Pero, lo mismo debe exigir para con los gobiernos del lagarto Vizcarra, Sagasti y Castillo? ¿Ya los tiene o no? La doble moral de abogados defensores de DDHH, que no dicen nada de los 70 mil muertos de Sendero Luminoso, de los 200 mil muertos por decisiones erradas y compras asesinas de pruebas rápidas del gobierno de Vizcarra?

3. Que ocultan los muertos de Sagasti y Pedro Castillo? Esos muertos no cuentan? dónde está el Fiscal de la Nación que no quiere denunciar ni investigar a Martín Vizcarra por estas muertes? Existen muertes cada vez que el Estado derrocha por años nuestros impuestos en inútiles consultorías? No hay salud de calidad, no hay colegios, no hay seguridad, no hay trabajo, no hay justicia en Perú.

«Se gastan muchos millones en Consultorias y Asesorías de caviares y progress que no nos llevan a ninguna parte. No se preocupan por la educación ni la salud, no les interesa si los niños, se mueren por falta de atencion o de hambre. Se pierden 24 mil millones al año por corrupcion y no castigan a nadie».

4. Nos quejamos cuando 8 de cada 10 peruanos del sur del país no aprueba la democracia, que

el 84% de los peruanos de la zona sur desapruebe la calidad de la democracia en el país; mientras que solo el 14% muestra su respaldo a este sistema de gobierno, según el Estudio de Percepciones Regionales – Radiografía de la Democracia en la zona sur del Perú, realizado por Ipsos para IDEA Internacional.

5. El sondeo dio a conocer que Puno (7%) y Madre de Dios (11%) son las regiones en las que existe menor aprobación de la democracia, seguidos de Arequipa (15%), Cusco y Ayacucho (cada una con 17%). En tanto, Apurímac es la región que muestra una ligera aprobación de la calidad de este régimen en comparación con las zonas analizadas según encuesta de IDEA.

Entonces, no olvidemos, que son los mismos caviares de mierda que hablan en todos lados sobre los muertos de El Frontón, de los muertos de Dina Boluarte, pero no hablan de los muertos de Vizcarra, Sagasti y Castillo? Es una pena que nuestro país, no pueda defenderse de los angelitos que tomaron puentes, carreteras, aeropuertos, incendiaron comisarías, ambulancias, hidroeléctricas, se metieron a la fábrica de Gloria, mataron a policías y soldados, etc, así estamos jodidos.