Alcalde de Ayabaca pide mayor presencia policial en más zonas de frontera

“Los Calvas de Samanga, Remolinos, Vado Grande, entre otros, son sólo algunos puestos de vigilancia en los que no existe presencia policial aún, dado que tenemos varios pases peatonales, a través del río, por ello invoco al Ministerio del Interior para que nos ayude y asigne más efectivos policiales en nuestras fronteras vivas. El llamado es urgente, pues por estos puntos ingresan extranjeros sin control alguno”, recalcó Darwin Quinde Rivera.

Ayabaca, 12 de enero de 2024.- Sumado a los derrumbes y deslizamientos registrados al interior de Ayabaca, que han dejado aisladas a más de 10 mil familias, se ahonda la preocupación en la provincia, con la falta de resguardo policial en algunos puestos de frontera con los países de Ecuador y Colombia, por lo que, el alcalde provincial, Darwin Quinde Rivera, hace el urgente llamado al Ministerio del Interior para que atienda los puestos de control en los que no hay presencia policial.

