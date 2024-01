Designan a egresado de Facultad de Minas de UNP como Viceministro de Minas del MINEM

Lima, 12 de enero de 2024.-El ex estudiante de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura, Dr. Henry John Luna Córdova fue designado mediante Resolución Suprema N°001-2024-EM, como nuevo Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La disposición lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

