5 consejos para viajar sola

By

232 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Conoce el mundo con tu mejor compañía: tú misma. ¡Preparamos cinco consejos esenciales para los que quieren viajar solos!

Viajar sola es un verdadero desafío, pero: ¡la recompensa puede ser maravillosa! Desde que éramos pequeñas, a las mujeres se nos enseña a tener miedo a la libertad. Sin embargo, la verdad es que hay muchos lugares increíbles y que merecen ser visitados.

¿Y quieres mejor compañía que tú misma para abrir ese mundo? Entonces, prepara las maletas, toma mis consejos para viajar sola y disfruta de jugar en la carretera! ¡No te arrepentirás!

1. Busque al máximo el destino

¿Decidió tomar el camino sin compañía? La principal sugerencia es obtener el máximo de información sobre el destino: recorridos, qué hacer en la ciudad, etc.

Al llegar allí, aunque necesites pedir información o algo, no te pondrás tan cruda y podrás arreglártelas sola. Al menos hasta que te sientas más segura para preguntarle a la gente.

2. Informe su hoja de ruta para personas cercanas

Avise a los familiares o a las personas más cercanas sobre su itinerario-cuándo va y vuelve, dónde se quedará hospedada, por qué lugares/ciudades va a pasar.

En primer lugar, para que no se preocupen – mi madre, por ejemplo, siempre se pone nerviosa cuando me voy de viaje (especialmente cuando el teléfono no arranca). Y por si pasa algo o si hay una emergencia, ya sabrán dónde encontrarla.

3. Trabaja tu psicológico

A las mujeres se nos enseña a vivir en un capullo. No estamos acostumbradas a la libertad. Eso sigue siendo un reto para nosotros. A veces dejamos de hacer un viaje solo por miedo o inseguridad, porque no creo que pueda hacerlo sin una compañía.

Lo emocional tiene mucho peso en la decisión de viajar sola.

4. Si es posible, Manténgase conectada.

Si puede, busque siempre señal de celular o de internet. Una vez fui a un lugar donde mi operadora no arrancaba y terminé quedándome cinco días incomunicados – ¡mi madre ya pensaba que me había pasado algo! Esta es la pista para investigar primero a los operadores disponibles en la escena.

Para viajar dentro de Brasil, es válido utilizar dos chips de diferentes operadores (en caso de que una de ellas no funcione bien). Para los que viajan al extranjero, es posible comprar el chip antes o después de llegar al destino. Internet no es sólo para publicar fotos – también es muy útil para consultar información o incluso para llamar al hotel, si vas a llegar antes o después de lo previsto.

Ah, y por supuesto, no olvide comprobar si el teléfono tendrá batería al llegar al destino. Ya pasó que llegué a un lugar y mi celular estaba sin carga, y no sabía la dirección exacta del lugar de donde me iba a quedar.

¡Fue un perrengue para encontrar! Además, internet puede ser muy útil a la hora de desplazarse, ya sea para coger un taxi o un vehículo por aplicación, o para consultar información sobre las líneas de metro o autobús. Algunos apps con mapas también pueden ser muy útiles a la hora de encontrar los lugares que planeó visitar.

5. ¡Planee, ahorre y disfrute!

Mucha gente se queja de que no viaja porque no tiene dinero. Creo que el viaje tiene mucho más que ver con la planificación y la anticipación que con el dinero efectivo. A menudo necesitas poco para conocer lugares increíbles.