Gorriti, el lagarto y fiscaletes emboscaron a Alan Garcia para joderlo

Qué significa que «le cobro lo de Alan Garcia»?? Qué le cobró? Cuánto? Cómo? De qué forma? Qué Gorriti armó una emboscada y pagó para que la ejecuten? Y cómo si fuera poco dirigía investigación contra la señora K? Por lo menos se puede sospechar que hay alguna complicidad en el MP, Poder Judicial y JNJ, Grupo El Comercio, La República, RPP, y otros lambiscones que no publican nada!!?

«El presidente García, fue Víctima de una conspiración criminal direccionada desde palacio por el lagarto, su prensa mermelera y odiadores llevada a través de fiscalestes, que hasta hoy no tienen una sola prueba en su contra que ameritaba una detención por todo de lo que se le acusó, dejando en evidencia que se trataba de una persecución política, ensañamiento, destrucción de su persona: vivo era un peligro por su peso político. Todo estaba calculado, pero algo quedó flotando en el aire por eso pregunto sobre el expediente; que documentos, correos, testimonios y cables envió la cancillería al Uruguay por orden de Vizcarra, así como las llamadas que hizo al mandatario uruguayo con “Luz Verde”, Cateriano? es clave…»

«Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación (del caso Cócteles). Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez, de hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al (ex) fiscal (Stefan) Lenz», manifestó el exhombre de confianza de Benavides.

2. NOMBRAMIENTO DEL FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ: Jaime Villanueva aseveró que él mismo «entrevistó» al fiscal José Domingo Pérez y le propuso a Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, que Pérez se integre al Equipo Especial Lava Jato y, de esta manera, asuma el caso Cócteles, con la condición de que el cuestionado fiscal no pierda su «bono».