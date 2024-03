DINA BOLUARTE CON LOS ROLEX AL CUELLO

11 Vistas

UNA TORPEZA SOLA SE DISPARA A LOS PIES.

La presidenta no entiende que se debe al país, y desata una nueva crisis política por SU OBSTRUCCIÓN Y NEGATIVA A COLABORAR CON LA JUSTICIA al no poder justificar ni transparentar desbalance patrimonial.

¿Se puede declarar vacancia por incapacidad moral? O sólo se trata de una falta de ética de una persona burda?

El país no puede estar sujeto a tanta situación convulsa que generan los actores políticos». La investigación preliminar por enriquecimiento ilícito ya se inició hace algunos días y la periodística tiene semanas; la Presidenta Boluarte si podía justificar posesión de los Rolex, como un regalo, etc debió hacerlo en la Fiscalía de la Nación. Pero, al no declarar evidenció que no puede justificarlos legalmente.

Hace días que el país entero espera una explicación de la Jefa de Estado, sobre la procedencia de sus lujosas y carismas joyas como de su desbalance patrimonial, una vez más su falta de transparencia y respeto a las instituciones denigran la dignidad y autoridad presidencial: es la primera vez en la historia del país que la vivienda de un presidente en función ha sido allanada por la Fiscalía y DIVIAC».

1. Hace mucho que debió renunciar y convocar a elecciones generales. Hoy tiene una nueva oportunidad de hacerlo y de ponerse a derecho sin pensarlo dos veces. Le debe explicaciones al país y dar la cara. No esperar que salgan sus piquichones a tratar de maquillarla.

2.El premier Gustavo Adrianzén, que señala que «los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia».

«Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional. La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada».

3. Solo falta ver si los dinosaurios del Congreso no la vacan, porque ya varios estan sacando sus cálculos que ventajas sacan, no se preocupan por la JNJ y la clara violacion a la democracia, ahora piden defender el orden constitucional, mejor vayanse rápido, que es feriado, no vaya ser que esto encienda al pueblo y salga a protestar.

4. En realidad este papelón de la presidencia de Dina Boluarte, con sus domicilios allanados y ella en calidad de ho habida, es insostenible y debe llegar a su fin por incapaz de manejar la crisis, el ayayero de Gustavo Adrianzen aborta y su gabinete implosiona. Corresponde una renuncia. Con todo esto, la gobernabilidad del País a la deriva, resultado de la borrachera de poder del fujicerronismo

Hoy al medio día la Presidencia del Consejo de Ministros brindará una conferencia tras los allanamientos fiscales por el caso Rolex. Podrá señalar la procedencia de los Rolex, 2 pulseras Cartier de US$ 48 mil, sortijas de oro con diamantes y brillantes, gargantillas, collares de oro y perlas etc?