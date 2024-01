A 65 AÑOS DICTADURA CUBANA A BORDE DE ESTALLAR

2 Vistas

La revolución cubana, impulsada por Fidel Castro, es la gran mentira de la historia de Cuba. Con la excusa de derrocar a la dictadura de Batista, el Comandante puso en marcha una guerrilla que terminó tomando el poder en 1959 y que se ha perpetuado en el Gobierno hasta nuestros días. Un negocio para la familia Castro y sus correligionarios en el que hasta hace muy poco no han dejado entrar a los negros ni a las mujeres y en el que -por supuesto- no había lugar para los homosexuales, perseguidos por el régimen comunista desde sus inicios:

7. El Che Guevara se fuep hacia África, Castro completó su conjura al dar a conocer la misiva que solo debía leer en el caso de que Guevara falleciera o fuese capturado por el enemigo. No ya porque en ella confirmaba que abandonaba Cuba (que también), sino porque declaraba que, «aunque dejo un pueblo que me admitió como un hijo», se marchaba «renegando de mi condición de cubano». «Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del Partido, de mi puesto de Ministro, de mi grado de Comandante, de mi condición de Cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos», añadió en el texto. Fidel se aprovechó así evitaba el regreso de un personaje que odiaba sobremanera a los aliados del país.