Detectan pagos por trabajos no ejecutados en mantenimiento de caminos vecinales de Ayabaca

De igual modo, los involucrados no requirieron que al contratista se le cobre la penalidad por mora, pese a que tenían conocimiento de que el plazo de ejecución del servicio había vencido sin que la empresa haya culminado los trabajos. También autorizaron el giro del monto íntegro de la valorización del servicio sin efectuar la retención de la garantía de fiel cumplimiento.

Asimismo, en los tramos Pilares y Lúcumo no se ejecutó ningún trabajo, pero se valorizaron y pagaron trabajos con avances superiores al 70% y 84%, respectivamente.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 031-2023-2-0450-SCE, en los tramos de Pilancón y Charán no se ejecutaron la totalidad de los trabajos valorizados al haberse evidenciado avances alrededor del 77% y 89%; sin embargo, se valorizaron y pagaron trabajos con avances superiores al 91% y 98%, respectivamente.

Por el accionar de estos servidores, no se efectuó el deductivo a la valorización presentado por el contratista en el extremo de los trabajos no ejecutados ni se realizó el cobro de penalidad por retraso injustificado, lo que generó un perjuicio económico por el monto de S/ 281 957,74.

Piura, 16 de enero de 2024. – La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ayabaca en la región Piura, determinó presunta responsabilidad penal y administrativa de cinco servidores de esta comuna por otorgar conformidad y pagar servicios de mantenimiento de caminos vecinales de los tramos de Pilares, El Lúcumo, Pilancón y Charán, ubicados en esta provincia de la sierra piurana, a pesar de tener conocimiento que algunos tramos fueron ejecutados parcialmente y en otros no se realizó ningún trabajo.

