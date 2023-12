34 Vistas

5 consejos para reescribir eficazmente tu antiguo contenido en español

Los motores de búsqueda como Google prefieren contenido actualizado, ya que puede aportar más valor al lector. Por lo tanto, es importante seguir actualizando tu antiguo contenido en español si quieres permanecer en el juego.

Los motores de búsqueda suelen eliminar el ranking del contenido obsoleto para dejar espacio a los más nuevos. La mejor manera de evitar que esto suceda es reescribir el contenido antiguo para que esté actualizado. Si eres alguien que busca reescribir tu antiguo contenido en español, entonces este artículo puede resultarte útil.

Enumeraremos algunos de los consejos que puede seguir para reescribir su contenido de manera efectiva. Pero antes de entrar en eso, nos gustaría mencionar algunos de los requisitos previos que debes cumplir antes de reescribir el contenido.

Cosas que debe hacer antes de intentar reescribir contenido antiguo

1. Familiarícese con el significado del contenido

Antes de intentar reescribir un contenido antiguo, debes revisarlo detenidamente y comprender lo que significa y cuál es el contexto. Al hacer esto, eliminará cualquier posibilidad de agregar accidentalmente información irrelevante al contenido y cambiar su mensaje principal mientras lo reescribe.

Comprender el contenido y tener en cuenta su significado original también puede ayudarte a generar nuevas ideas para respaldar tus argumentos mientras reescribes. Puede presentar una nueva perspectiva para que la vea el lector.

2. Encuentre nuevas palabras clave para su contenido

A veces, las palabras clave que agregó al contenido anterior pueden quedar obsoletas y tener menos volumen de búsqueda en el momento actual que cuando escribió ese contenido.

Antes de reescribirlo, debe asegurarse de verificar el volumen de búsqueda de las palabras clave. Si son menos que antes, debe incorporar nuevas palabras clave muy buscadas para que aumenten las posibilidades de que obtenga una clasificación.

Puede encontrar nuevas palabras clave que sean relevantes para su contenido utilizando plataformas de investigación de palabras clave como Ahrefs y SEMrush . Una vez que los haya encontrado, puede agregarlos mientras reescribe.

3. Busque Nueva Información que se pueda agregar al Contenido

Reescribir no se limita sólo a reciclar contenido antiguo y escribirlo de una manera nueva. También requiere que agregues algo nuevo al contenido. Después de todo, el propósito es actualizar el contenido antiguo y la única forma de hacerlo es agregarle nueva información.

Antes de comenzar a reescribir el contenido, debes encontrar información nueva y relevante que puedas agregar mientras reescribes para que el lector pueda obtener algo nuevo de él.

Los motores de búsqueda prefieren contenido que sea único y que tenga algo nuevo. Por lo tanto, es importante que realice una investigación exhaustiva para encontrar algo de lo que no se haya hablado antes, como una nueva perspectiva, conocimiento o datos.

Ahora que te hemos contado todos los requisitos previos que debes cumplir antes de reescribir contenido antiguo en español, pasemos a los consejos que pueden ayudarte a reescribir de manera efectiva.

Consejos para reescribir contenido antiguo en español

1. Cambie las palabras con sus sinónimos más apropiados

Al reescribir un contenido antiguo, puede cambiar algunas de sus palabras con sus alternativas más apropiadas.

Esto no sólo puede hacer que el contenido sea nuevo, sino que también puede aumentar su legibilidad, ya que cualquier palabra compleja que pueda estar presente en él será reemplazada por sus sinónimos que podrían ser más simples.

Es importante tener en cuenta que los sinónimos que utilice al reescribir deben ser relevantes para el contexto, ya que algunas palabras alternativas no combinan bien con el contexto en el que se utilizan.

La frase “El veloz vulpino rojizo salta ágilmente sobre el lento canino” puede ser sinónimo y reescrito como “El veloz zorro marrón salta sobre el perro perezoso”.

Este ejemplo puede ayudarle a comprender cómo sinonimizar un fragmento de texto mientras lo reescribe puede refrescarlo. Mientras lo hace, también puede agregar a su contenido las nuevas palabras clave que encontró anteriormente.

Si tiene problemas para hacer esto manualmente, puede utilizar una herramienta en línea que puede reescribir textos IA. Hay muchos de ellos disponibles en Internet y pueden ayudarle a reescribir textos de forma eficaz mientras los sinonimizan.

2. Modificar la estructura de la oración del contenido

Puedes cambiar la estructura de las oraciones de contenido antiguas mientras las reescribes. Esto puede ayudar a refrescarlo y presentarlo desde una nueva perspectiva, haciéndolo atractivo para audiencias más nuevas.

Cambiar la voz activa a pasiva y separar varias cláusulas para formar oraciones individuales son parte de la alteración de la estructura de la oración. También puedes cambiar la ubicación sujeto-verbo de una oración.

Para darle un ejemplo, la frase “Tom golpeó a Jack en la cabeza” se puede cambiar a “Jack fue golpeado en la cabeza por Tom” simplemente cambiando la voz activa a pasiva.

Una cosa que debes tener en cuenta es que no todas las oraciones necesitan modificaciones. Es posible que algunos de ellos ya sean perfectos y alterar su estructura podría reducir la calidad general del contenido. Por lo tanto, hay que cambiar sólo las frases que tengan problemas de claridad y complejidad.

3. Cambiar la longitud de los párrafos en todo el contenido

Reescribir contenido antiguo en español puede resultar mucho más efectivo si simplemente modificas la longitud de cada párrafo. Al alterar la longitud de los párrafos, le resultará más fácil reajustar la información en lugares apropiados y relevantes.

Agregar nuevos párrafos que contengan información nueva que recopiló al contenido mientras lo reescribe también puede ayudarlo a aportarle más valor. Sin embargo, la nueva información sólo debe agregarse donde tenga sentido.

No puedes simplemente agregarlo en forma de párrafo en cualquier lugar. Debe estar conectado con el siguiente párrafo y el siguiente.

Además de esto, el contenido que tiene todos los párrafos de la misma longitud parece aburrido y aburrido. Tener una variedad de longitudes de párrafo puede hacerlo más atractivo y fácil de usar, lo que hará que se enganchen a leer el contenido.

A los motores de búsqueda les gusta el hecho de que un contenido sea fácil de usar. Es por eso que hacer esto da como resultado una mayor clasificación y una mayor participación de los usuarios a largo plazo.

4. Fijar el orden de la información en todo el contenido

Debes asegurarte de que cada fragmento de información sea relevante para el título del contenido y que también esté conectado de alguna manera con el anterior.

Puede hacerlo fácilmente encontrando primero fragmentos de información colocados de manera inapropiada y reorganizándolos mientras reescribe.

Crear un esquema del contenido de antemano también puede ayudar en el proceso de reescritura, ya que sabrá exactamente qué información viene a continuación y no tendrá que resolverla durante la sesión de reescritura.

Además de esto, la información que proporciones debe ser creíble y auténtica. Si lo estás copiando de algún lugar, asegúrate de incluir también la cita.

5. Asegúrese de no cambiar el significado general del contenido mientras lo reescribe

El último consejo que vamos a añadir a esta lista es probablemente el más importante de todos. Al reescribir, existe la posibilidad de que el significado general del contenido y su mensaje central se desvíen del original.

Tienes que asegurarte de que esto no suceda. Es importante porque si su contenido ya está clasificado entre los motores de búsqueda, cambiar su significado puede restablecerlo y tendrá que correr el riesgo de que vuelva a ser clasificado.

Para evitar esto, debes preservar el contexto original del contenido y abstenerte de agregarle nada irrelevante. Además de esto, si hay citas originales presentes en el contenido antiguo, se recomienda no cambiarlas. Puedes agregar nueva información pero no cambiar la anterior, considerando que proviene de una fuente creíble. Lo único que debe hacer con la información antigua es reorganizarla.

Recuerde que en el mundo del contenido, el contexto lo es todo y mantenerlo intacto mientras se reescribe puede aumentar las posibilidades de que el contenido se clasifique.

Ultimas palabras

Eso es todo por hoy, amigos. Estos fueron algunos de los requisitos previos y consejos que puedes tener en cuenta al reescribir contenido antiguo en español para que todo el proceso sea más efectivo. También puede ayudarlo a obtener una clasificación más alta entre los motores de búsqueda, lo que resulta en un mayor tráfico a su contenido.

