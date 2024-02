Waripoleras de Gorriti defienden lo indefendible

109 Vistas

Periodistas, turroneros, plumiferos, mermeleros yaperos, caviares, rojetes, progress y otras especies sacaron comunicado de respaldo al director de IDL-R, Gustavo Gorriti, por supuesta campaña de desinformación. NO. Sucede que Jaime Villanueva a tirado dedo a sus presiones en la fiscalía que al final la convirtió en una cloaca, además medios y campañas orquestadas contra García y Keiko.

Cunde la desesperación ante endeble blindaje a Gustavo Gorriti. IPYS, convertida en cofradía caviar, sin vergüenza alguna, tomó nombre de Alejandro Miró Quesada Cisneros, quien no participó en reunión ni firmó burda maniobra de defensa. Así actúan bajo careta de defensores de la prensa pero en el fondo defienden con uñas y diente los 220 mil $ dólares recibidos de Oderbrecht? Paladines de la honestidad???

Campaña???? Pero si solo se están circulando las declaraciones de un colaborador eficaz??? No es lo mismo que hace «IDL» normalmente???

IDL-REPORTEROS NO ES MEDIO DE COMUNICACIÓN. Según el Directorio de ONGs publicado por APCI, la Asociación Civil IDL-REPORTEROS no registra como actividad el periodismo, sino ciencia y tecnología/género /gobernabilidad/justicia. Ninguna Ong registra como actividad periodismo.

Si no se restringen las actividades en las que pueden meter sus hocicos las ONG, seguirán siendo en la práctica unas OMG (organizaciones mermeleras gubernamentales).

Todo parece indicar que la relación entre los fiscales y Gorriti no era simplemente la entrega de información de prensa a justicia. Según las propias palabras de Gorriti, en su momento, él y Romina Mello se reunieron con la Fiscal de la Nación Patricia Benavides “para hablar sobre la política y estilo que iba a imprimir a una institución”. Esto reta directamente lo que IDL alega en su página web y eso es que el prestigio de la institución se basa en la independencia de las autoridades. ¿Qué hace supuestamente el mejor “periodista de investigación del país” dando asesoría comunicacional y política a fiscales?

Esta es Romina Mella @romina_mella Jefa de redacción y periodista de investigación en IDL_R Cofundadora de The Reading Show. Quién le hacía la tarea a fiscal José Domingo Pérez, en otras palabras, DEVOLVIERON LA CARPETA FISCAL 14 VECES!!

Y dónde está la nuez? En las «famosas» consultorías de Ideele al Poder Judicial y al Ministerio Público, eran para poder acceder a casos y donde los encausados son objeto de persecusión y NO para fortalecer los procesos judiciales.

Todos saben que IDL es auspiciado por OPEN SOCIETY, que «capacita» jueces y fiscales… A CAMBIO DE NADA??? Acaso esa no es labor del Estado y no de una ONG? La Academia de la Magistratura por ejemplo? Por que se permite que una ONG con ideología conocida, tenga INFLUENCIA sobre los que administran JUSTICIA??

Se han preguntado, qué hacía la periodista de IDL, Romina Mella, en el despacho fiscal haciendo las funciones de asistente del fiscal? Claro que no. Saben porque? Es por la relación entre Gorriti y Domingo Perez: Odebrecht!!!

Tan jodida está la situación de Gorriti y fiscaletes, que hasta Augusto Álvarez Rodrich señala sobre Rafael Vela y José Domingo Pérez: en el caso Odebrecht, no estuvieron a la altura del desafío, son gente que han defraudado, se dedicaron a hacer política y no justicia.

El Ministerio Público es una institución que está podrida desde hace mucho tiempo. A mí, no me queda ninguna duda, que estamos frente a un enorme operativo, de la mafia, la corrupción, la caviarada y amigotes para salvar a Gorriti; sin embargo, el Congreso de la República, no atina a remover a la JNJ, soporte fáctico del poder oculto. Ya pues Dina, hazte por lo menos una!!?