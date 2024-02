Indecopi da luz verde a monopolio eléctrico a empresas chinas

Cuántas empresas chinas tramposas hay en el Perú y no les pasa nada???

Para Indecopi, los monopolios no están prohibidos, son lícitos y podrían estar demostrando eficiencia en el ejercicio de las actividades económicas. “Lo que se sanciona son los monopolios que se consiguen de manera ilícita a través del abuso de posición de dominio y las concertaciones. Un monopolio por sí mismo no implica un acto ilícito, y solo se podría revisar si afecta a los consumidores o a los mercados: con ese criterio estamos jodidos.

“En 2020, Luz del Sur fue vendida al grupo China Three Gorges Corporation, empresa de propiedad del Estado chino, y ahora en 2023, la empresa China Southern Power Grid, también de propiedad del Estado chino con sede en Guangzhou, ha suscrito un contrato de compra-venta con Enel, que de aprobarse, llevaría a una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima”.

«Una vez suscritos los contratos de suministro eléctrico, Enel Distribución no podrá realizar modificaciones que impliquen un incremento de la potencia, o del precio o del plazo en los términos adjudicados en la licitación, así como de modificar la fórmula de actualización de precios de la energía».

Indecopi dio luz verde a operación de concentración de la energía eléctrica en el país que recae en manos de capitales chinos tras la anunciada venta de Enel Distribución Perú y Enel X Perú en abril del 2023. El organismo había adelantado a Infobae Perú que la evaluación del procedimiento culminaría a finales de enero de 2024. Este proceso incluyó una primera y segunda fase, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi decidió autorizar la compra de la empresa China Southern Power Grid International (HK) CO., Limited (CSGI HK), sin embargo comunicó que se dará bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

El monopolio: la autorización de venta está apalancada a candados que deberá cumplir la empresa controlada por el Estado chino. La Transacción bordea la friolera suma de US$2.900 millones. Alguien en su sano juicio puede pensar que los chinos cumplirán con sus compromisos? Naca. Por más que el Indecopi busque que el abastecimiento de la energía se realice con mecanismos transparentes que resguarden la competencia y el interés de los consumidores los chinos no respetarán las clausulas.

