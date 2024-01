Uchuraccay: nadie rompe el silencio cómplice

18 Vistas

En 41 años mucho se a escrito de aquel fatídico acontecimiento criminal que enlutó a la prensa nacional y todo sigue ARCHIVADO, NO HAY JUSTICIA ni compromiso del poder, por esclarecer el asesinato de los ocho periodistas que fueron a Uchuraccay en busca de la verdad de los hechos: la muerte de subversivos por comuneros del lugar, que se sospechaba como autores a miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Ustedes creen que el general Clemente Noel, no lo sabía? Por favor, no me hagan «cojinova» Noel tenía el control total… quién entraba y salía.