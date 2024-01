Estela de buena gestión deja presidente de Corte Superior de Justicia de Ucayali

No obstante haber sido el 2023 un año difícil para el Poder Judicial a nivel nacional, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Tullio Bermeo Turchi, en su reciente discurso de Apertura del Año Judicial 2024, dejó una estela de fe y esperanza para la región, por los logros alcanzados durante su primer año de gestión.

