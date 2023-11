RPP DENUNCIA ANTE CPP A CARLIN POR UNA CARICATURA

By

El grupo RPP, denuncia a Carlos Tovar, más conocido como CARLIN ante el Consejo de la Prensa, por una caricatura donde señaló que omitieron transmitir la marcha del 16 de setiembre. Y dicen que sí la transmitieron… ¡por radio! Qué vergüenza!!!

Qué dice Carlos Tovar (CARLIN)? Ante la queja del gupo RPP por una caricatura donde denuncio que omitieron transmitir la marcha del 16 de setiembre, he enviado esta carta:

Lima, 17 de noviembre de 2023

Sr. Gustavo Mohme Seminario

Director de La República

Estimado Gustavo:

El sábado 16 de setiembre, día en que se realizó la marcha de protesta contra la intención del Congreso de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, estuve viendo la televisión desde las horas de la tarde en las que los manifestantes se congregaban en las preconcentraciones, hasta horas de la noche en que la marcha terminó, y en ese lapso estuve zapeando todos los canales, especialmente los noticiosos, confiado en que transmitirían por lo menos algunos minutos de la manifestación en vivo y en directo.

Para mi sorpresa e indignación, no transmitieron nada, lo que a mi juicio constituye una omisión vergonzosa y flagrante, que no puede haber pasado inadvertida a la opinión pública. Más aún, como todos sabemos, las manifestaciones de denuncia del supuesto fraude electoral fueron, en su momento, transmitidas en vivo y en directo durante horas, a pesar de lo raleadas que eran algunas de ellas. La carta que queja de uno de esos canales noticiosos no hace sino confirmar lo que digo, puesto que afirman haber hecho despachos, solamente por radio, durante la marcha; por TV, solamente en la mañana previa; y por la web, luego de concluida la marcha. Es decir, nada por televisión en vivo, lo que, sin menospreciar a la radio o la web, constituye, como dije, una omisión vergonzosa que recuerda las épocas ominosas del fujimontesinismo.

Tengo el derecho, y creo que también el deber moral, de criticar y denunciar a través de mis caricaturas este comportamiento sesgado. Lo que resulta insólito es que dichos medios, no contentos con arrogarse la potestad de escamotear el derecho del público a enterarse de ciertos acontecimientos, pretendan, además, que tampoco podamos denunciar tal arbitrariedad.

Hago notar que la caricatura presenta logotipos modificados de dichos medios, para enfatizar que se trata de una parodia, cosa que se estila y se considera lícita según los usos internacionales.

Tampoco es cierto que la caricatura sugiera que dichos medios actúen “a órdenes del gobierno”, como reza la interpretación culposa de RPP. Lo que la caricatura muestra es que la propia autocensura de los medios hace que dichas órdenes resulten, eventualmente, innecesarias, y así lo dice el texto.

Confío en que el Consejo de la Prensa no se prestará a este juego que pretende intimidar a este caricaturista y coartar la libertad de expresión.

Cordiales saludos

Carlos Tovar (Carlín)

Bueno, la caricatura periodística es un retrato dibujado humorísticamente con distorsiones, con exageraciones de las partes físicas más notables de personajes que son dibujados, imágenes que expresan opiniones sobre los temas de relevancia para la sociedad peruana asuntos que generan debate en la colectividad y, así, los lectores reflexionan sobre lo qué está pasando en su contexto. De hecho, las caricaturas son mensajes humorístico sobre temas importanted, es la parte graciosa de la noticia. El caricaturista busca dar a conocer sus opiniones y críticas sobre las acciones, funciones y decisiones de los personajes protagonistas de la esfera pública.

Caricaturistas como Carlin, Heduardo, Alfredo, etc etc a través de su arte, expresan la necesidad de rescatar la historia, con el fin de juzgar con objetividad los acontecimientos más importantes del país. Aquí no hay ningún delito ni falta, como para esta denuncia. Sino entienden que la caricatura política es un tipo de texto que busca la intensificación de los procesos significativos de descalificación de la política oficial, lo cual es lo propio del discurso político, del discurso polémico, es su problema. La caricatura despliega una gama de recursos, lingüísticos, retóricos, discursivos y gráficos que crean unos efectos de sentido, unos simulacros que pongan en entredicho los discursos oficiales de las autoridades políticas de un Estado-Nación. Como texto directo y descarnado, ofrece una lectura única y frontal de la realidad donde la caricatura juega un papel de opinión pública sin mensajes ocultos. Ir contra esto, afecta la libertad de prensa y de expresión.

La caricatura política no es un testimonio de la realidad, sino una construcción de esa realidad. Lo que expresa debe ser leído en esos términos. Sus imágenes atienden asuntos o temas que están en el ambiente y toman elementos de los sucesos y acontecimientos cotidianos para elaborar sus críticas, también subliman, exageran y deforman. En efecto, las caricaturas políticas son vehículos de representación, incluso, instrumentos para actuar sobre la sociedad y condicionar las percepciones individuales y colectivas.