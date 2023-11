Phillips Butters se engoriló contra Beto Ortiz

10 Vistas

«La fiscal no sólo asumió la investigación de Pedro Castillo, sino que proporcionó las herramientas necesarias a los fiscales para llevar a cabo su labor». La Fiscal no estaba «pintada en la pared», su intervención fue crucial para evitar un golpe de estado por la información revelada sobre Salatiel Marrufo y Mauricio Fernandini». Y DÓNDE ESTABA «LA BETITO» mientras Castillo hacía el golpe estado? ¿Quién era la única persona en el Perú que lo podía canear? La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y nadie más y es lo que hace efectivamente. Si la fiscal de la nación no lo canea a Castillo, ¿quién era el presidente del Perú ahorita?».

«Seguro, que mucha gente al toque pedían mi cabeza y me metían preso, y ha todo este canal; menos a Betito que no estaba acá, porque la pasaba lindo afuera. Claro, una cosa es ser valiente desde México, otra es dando la cara acá. Claro, yo de México también soy macho y canto con charros. Esa es la verdad”

Esto no queda ahí, muy engorilado señaló “Yo, la verdad, no he visto el programa de Beto (en el que cuestiona a todos los que defienden a la fiscal de la Nación), porque he estado metido acá, pero dice que hay que agradecer que está Butters, cuando menos eres agradecido, porque más de una vez te he dado de comer. Si no fuera por mí hoy tú estarías en mexico comiendo enchiladas, hermano ¿o no? Por último, si ganaba Pedro Castillo (con el golpe de Estado) te extraditaban, porque tú sabías que estabas bajo peligro”.

Déjame decirte en tu cara pelada “Yo he tenido los mismos juicios y acusaciones que tú. Hasta donde yo sé, yo me quedé acá en el Perú. Yo tengo mamá, hijas, esposa, hermanas, sobrinos, también tengo un perro. Sí, claro que tú me tienes que agradecer, Beto, yo te he hecho muchos favores, ¿o no? Cuando alguien te mata el hambre uno tiene que ser agradecido».

Ya pues, porque la desesperación de Ortiz por la liberación de Mauricio Fernandini?

“Así como Beto está desesperado porque liberan a Mauricio Fernandini, cosa que no tiene por qué pasar. Todo el mundo tiene eso, su Fernandini. Grupo El Comercio, Grupo de La República sacan la palabra Toledo en la portada. ¿Tú crees que Toledo no quiere que lo liberen? Lo mismo Vizcarra y toda la lista de la bandería?”