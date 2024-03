Otárola «el premier del amor» con roche

By

Qué dice a todo esto la «madrastra»?

La Jefa de Estado, Dina Boluarte debería expectorar esta misma noche a Alberto Otárola Jefe del gabinete. Canjear favores de sus amigas con recursos públicos lo convierte en sujeto corrupto e insostenible en cualquier cartera ministerial. El audio es demoledor y demuestra catadura moral del premier.“El premier del amor”.

Un caso de colusión desleal, tráfico de influencias o, cuando menos, negociación incompatible.El dinero del Estado no es moneda de cambio para que florezca “el amor”. Como se dice popularmente, si «el escudero de Dina» quiere enamorar, que gaste su dinero, “ y no con la plata del pueblo”.

No salgan con la misma cojudes, lo que menos queremos es desestabilizar al gobierno pero tampoco podemos tapar sinvergüencerías… Este audio es indefendible; no sólo compromete a Otárola desde el punto de vista moral sino también penal… Otárola debe renunciar esta misma noche.

«Don trolo», tiene 5 hijos de 4 mujeres distintas, ahora que tiene poder contrata a sus cariñosas amiguitas por una gota de cariño… no me queda ninguna duda que «en el apagón en Matute» él fue el primero en HUIR del lugar para que no vean a una de sus «trampas cariñosas» y lo que debió haber hecho es quedarse y ordenar que prendieran la luz. (Este audio es uno más de sus muchos errores) ¡Debe largarse ya! o que Dina lo haga.

Este audio demuestra el nivel moral del Presidente del Consejo de Ministros del Perú. Audio confirma que Premier Otárola sí conocía a Yaziré Pinedo, contratada en el Estado luego de realizar una visita personal a su despacho. Él le solicitaba su currículum vitae.

Es ventajero, una vergüenza internacional que no debe ser admitida, los ministros deberían renunciar si tienen decencia.»Don trolo», debe ser destituido, detenido e inhabilitado por tráfico de influencia y peculado agravado por uso del poder y del presupuesto e instalaciones públicas para beneficio del ñaño.

Alberto Otárola se enfrenta a la Contraloría por presupuestos: “Tiene guardados S/ 1.600 millones en su cuenta”

Premier cuestionó que se destacaran los más de S/ 6 millones gastados en consultorías y se omitiera el monto que tiene la entidad. En respuesta, Nelson Shack calificó declaraciones de “tendenciosas” y acusó a la autoridad de “desinformar a la ciudadanía»

Que dice la Contraloría?

Nelson Shack informó que el año pasado, “casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones se hizo a dedo”. “Se gastaron más de S/ 19,300 millones en 3.7 millones contrataciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es una barbaridad. Ya tenemos esos documentos, ahora queremos verificar los entregables”, aseguró el contralor