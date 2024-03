Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna fumigó 4 mil 331 viviendas en Talara

Up Next

Sullana, 4 de marzo de 2024.- Sector salud en Piura, realiza acciones urgentes de fumigación de viviendas donde la provincia de Talara ha sido escenario de la fumigación de más de 4 mil viviendas ante el inminente aumento de dengue en el norte de país. En ese sentido, el Gobierno Regional Piura, en coordinación con la Dirección Regional de Salud y la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, realizan labores titánicas con la finalidad de proteger a las familias. Por su parte, la Sub Región Luciano Castillo Colonna y el Centro de Salud Talara realizó una intervención integral que comprendió labores de la primera vuelta de fumigación en los asentamiento del Cono Norte de la provincia de Talara.

