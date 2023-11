Investigan José Domingo Pérez por declaraciones contra fiscal de la Nación y la ANC

By

Ahora caviares, progress, moradet y lobistas usan cualquier medio para hacer su pataleta mediática….

La ANC del Ministerio Público indica que José Domingo Pérez habría cometido una presunta falta disciplinaria por sus declaraciones en una reciente entrevista dada al programa “Octavo Mandamiento” de Canal N.

Según la caviarada la Autoridad Nacional de Control, a cargo de Fernández Jerí – elegido por el JNJ- sigue hostigando a fiscales de casos más emblemáticos? La ANC si está en facultad de investigar por este caso a José Domingo Pérez y lo dice su reglamento. obviamente eso no lo dicen porque lo único que buscan es dar notas tendenciosa, los conocemos muy bien y aquí, no hay ningún tipo de acoso.

El fiscal José Domingo Pérez efectuó serios cuestionamientos de la gestión de la Fiscal de la Nación y de la Autoridad Nacional de Control» en una entrevista la semana pasada en Canal N.

“El Ministerio Público es un órgano jerárquicamente organizado, en el que los fiscales funcionalmente están sujetos a lo dispuesto en la Ley de la Carrera Fiscal, Reglamento de la Autoridad Nacional de Control y a los principios y valores del Código Ética del Ministerio Público. Por medios periodísticos, lo cual es de conocimiento público, el fiscal provincial José Domingo Pérez habría efectuado cuestionamientos a la gestión de la fiscal de la Nación y a la Autoridad Nacional de Control”, se indica en la resolución.

1. El intocable fiscal José Domingo Perez, es el principal defensor de Odebrecht y de G&M, los dejó impunes después de robarnos mil millones, además permitió que se levanten 500 millones más con venta de hidroeléctrica… en complicidad de, IDL, Grupo El Comercio, La República, EpicentroTV, que están en la red de medios que blindan a esa mafia. O no es verdad?

2. En dos años Graña y Montero pagan la reparación de 400 millones con dinero de los peajes 3 y el tren que sigue cobrando. A Pepe Graña le ordenaron pagar solo 48 millones de reparació civil en 5 años. Un sencillo. Ganan 1 millon al mes solo en peaje NORVIAL….

3. Para caviares, progress y lobistas resulta que hacer cumplir la Ley de Servicio Civil es «hostigamiento», ¿Qué parte no entienden que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, los Fiscales no pueden dar este tipo de declaraciones públicas? Se acabó el tiempo en que eran protegidos por «el lagarto» Vizcarra y su cómplice «Zoraida Ávalos».

4. Todos lo entienden, pero se hacen los cojudos como activistas políticos protectores de Odebrech, tienen doble standart, si son sus amigotes les permiten todo y los ponen a nivel de Dios. Si son sus enemigos le meten gasolina y prenden fuego.

5. A los fiscales de Odebrech no se les puede investigar? Fiscales emblemáticos con un chuchonal de años investigando sin ningún resultado? O sea investigan a expresidentes y no pueden investigar a dos fiscaletes que han gastado millones sin ningún resultado? Victimizacion? Esto era lo que buscaba Domingo Pérez? Ya no puede salir en TV nacional a criticar a la Fiscal de la Nación y a la Autoridad de control del MP?.

Deben destituirlo y denunciarlo por traición a la Patria, lleva años investigando la empresa corrupta de Odebrecht, gobernantes, ministros y empresarios, hasta hoy no ha hecho NINGUNA ACUSACIÓN. No pide cárcel efectiva para la delincuente Susana Villaran.

A llorar al río, no jodan.