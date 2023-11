Ucayali: Comunidad Santa Clara de Uchunya rechaza nueva falsa denuncia de ONGs IDL y FPPD

Up Next

Al finalizar el comunicado, la comunidad Santa Clara de Uchunya hace un llamado a fiscales y jueces, para que no se dejen sorprender por la abogada Linda Vigo que miente al decir que es representante de su población y por el ex comunero Carlos Hoyos que se hace pasar como jefe y que fue expulsado de esa comunidad por su comportamiento en contra del bienestar del pueblo.

En otro, remarcan “Somos una comunidad indígena pacífica, no queremos conflictos con nadie, vivimos en paz y así queremos seguir viviendo por el bien de nuestras familias. Por favor IDL y FPP ya basta de usar nuestro nombre. Respeten nuestro derecho a elegir el bien de nuestros hijos”.

Pucallpa.- Ante una publicación falsa aparecida el pasado viernes 10 de noviembre en un medio de comunicación escrito y en redes, sobre una denuncia por usurpación de sus tierras ancestrales, la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya rechaza tal versión y alerta a la opinión pública y autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial, no dejarse sorprender por ciertas ONGs que crean conflictos para lucrar.

By