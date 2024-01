Hay «lagarto» Vizcarra para rato, mientras esté la JNJ y apoyo caviar

79 Vistas

Los casos emblemáticos son conocidos, entre ellos los de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Y hay otros tres pequeños en los que se ha centrado el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que coordina la fiscal superior Marita Barreto. Ahí tenemos Provias, uno de la larga lista de coimas que recibió el inhabilitado Vizcarra. ¿Y así este nefasto personaje pretende regresar al poder engañando a los peruanos presentándose como un angelito?. Y los 200 mil muertos que lleva en su mochila? Cómo nos explicamos que la Fiscalia destape esta olla de lagartijas que tiene como lider a Vizcarrra, no lo detiene ni interviene sus cuentas?

1. Para cojudo no se estudia: se nace, mientras algunos funcionarios recontra involucrados en esta organización criminal sigan trabajando con el gobierno de «Dinamita» Boluarte, el «lagarto» Vizcarra, seguirá durmiendo tranquilo, o quizá cagándose de risa, el tiene una enorme aura de IMPUNIDAD; a todos sus ahijados los tiene del cogote JNJ, FN, a Gorriti, JDP, Vela, Barreto, Zoraida, Villena y Colchado, y parte de la prensa sicaria, nada le va a pasar.

3. Según Carlos Revilla, en dos oportunidades, llegó con «maletines deportivos con gran cantidad de fajos de billetes”. En otra ocasión, Revilla le entregó a Vizcarra un tubo para guardar planos» con dinero. Esto se dio entre marzo del 2018 y octubre del 2019. El testigo detalla cómo se concretó cada entrega. Según la declaración, Karen Roca observó los fajos de billetes luego de cada visita, el lagarto Vizcarra, ordenó que los ingresos de Carlos Revilla a Palacio de Gobierno no fueran registrados y que se apaguen las cámaras de video.

4. El mismo testimonio apunta que la esposa del exmandatario, Maribel Díaz-que está pasando piola- se encargaba de manejar las presuntas coimas. «Ya parecía raro que Maribel Díaz, esposa de Vizcarra no se manifestara ante tamaña exhibición de los cuernos que le sacó el lagarto fiu fiu. Más extraño es que no la hayan ajustado con una preventiva, como en otros casos? La tía no parece que aguante mucho antes de delatar al infiel».