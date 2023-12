Fiscal de la Nación en comisión del Congreso: una fiscal incompetente decidió investigarme.

101 Vistas

La Fiscal de la Nación Benavides se presentó al Congreso, dió la cara, no se calló, aclaró y desenmascaró de como le tendieron la trampa.

Se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre el caso “La fiscal y su cúpula de poder”, caso en el que es señalada como lideresa de una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público. Llegó acompañada del exdirigente aprista, Dr. Jorge del Castillo.

Patricia Benavides, titular del Ministerio Público dio un discurso político: dijo que es víctima de una supuesta persecución por investigar a Pedro Castillo y acuso a la fiscal Marita Barreto de querer “atornillarse” en el cargo de coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder. Además, hizo eco de las consignas de un sector político que la defiende (difusión del acuerdo con Odebrecht) para atacar al Equipo Especial Lava Jato que hace poco lideraba el fiscal Rafael Vela, quien fue suspendido por 8 meses y 15 días por una declaración de 2020. Asimismo, señaló que fue un error haber confiado en Marita Barreto excoordinadora del Equipo Especial contra la corrupción del poder. Negó liderar una organización criminal que habría realizado coordinaciones con parlamentarios para fines ilícitos. «No existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal», expresó Benavides ante el grupo de trabajo parlamentario. «No solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. (…) Todo este show mediático es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial, y la venganza contra quienes enfrentamos el poder de turno». La fiscal se refirió a los chats de su exasesor Jaime Villanueva coordinando con un congresista y aseguró que eso no revela ninguna participación suya en algún acto delictivo. Mencionó que las conversaciones de WhatsApp que han sido difundidas carecen de fiabilidad probatoria. Qué solo se trataría de opiniones políticas. Para Benavides, esto no significaría que ella tendría algún tipo de responsabilidad dentro la presunta organización criminal. «Fiscal de la Nación niega haber ordenado a su exasesor Jaime Villanueva que coordine con congresistas: «Es totalmente falso»

Patricia Benavides: «Aclaro ante el Congreso que no lidero una organización criminal en la Fiscalía de la Nación». Pero, hoy Villanueva reconoció los chaps y señaló que actuó por órdenes de Benavides.

«¿Quién quiere cortar la cabeza de la Fiscalía de la Nación y para qué? ¿Quién está detrás de esta conspiración contra el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República? ¿Quién, un año después, intenta amenazar nuevamente a la democracia peruana”, se preguntó la fiscal de la nación».

Lo lamentable es la desorganización total en la audiencia del Congreso, en cuanto las preguntas a la Fiscal de la Nación, Benavides no se centraron en acusaciones de estar vinculada a una organización criminal, sino en que responda sobre su tesis???

También, no faltaron los congresistas que enfilaron sus uñas contra Jorge del Castillo, hicieron su show mediático para ganarse algunos titulares de la prensa. Nadie puede impedir que el Jorge del Castillo ejerza su derecho a ser abogado ad honorem de la Fiscal de la Nación. Que locura!!! No tomó el nombre del partido aprista? En el Apra él no decide nada, tampoco es dirigente del partido y no se hace pasar como miembro del CEN, menos de fingir de jefe de protocolos del APRA. Porqué les saca ronchas?

Lo destacable de la presentación de la Fiscal de la Nación, Benavides, es aclarar todas las preguntas sobre su labor. En su defensa hizo «mea culpa» por confiar en coordinadora que sucumbió al «apetito del poder». La verdad, le faltó un poco de malicia.

Y por qué no sospechar de los caviares, lagartos, morados y comunista que estarían atrás para bajarse a la Fiscal de la Nación: