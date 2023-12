GASTRONOMIA NORTEÑA CONQUISTÓ PALADARES LIMEÑOS

By

Entrevista al emprendedor norteño, Víctor Morales Flores, que la hace linda con su Búnker Sullanero en la ciudad de Lima. Desde hace 5 años sus restaurantes ubicados en Puente Piedra y Villla María del Triunfo, le dan vida a la gastronomía norteña.

¿EN QUÉ CONSISTE SU NEGOCIO?

Desde mis primeros pasos en la capital Lima nos hemos dedicado a difundir la COMIDA TRADICIONAL PIURANA potajes que incluso en el mismo Sullana ya los venden los Chicherios o restaurantes como El MONDONGUITO del Lunes el Atamalado del Martes la Sopa de Novios del Jueves y la Malarrabia del Viernes.

¿COMO NACIÓ SU EMPRENDIMIENTO?

Hace 5 años me decidí venir a Lima a buscar el futuro de mi familia porque soy cocinero desde hace 25 años, y como no tenía mucho capital, tomé la decisión de iniciarlo en San Gabriel en Villa María del Triunfo, ya que en esa zona son más baratos los arriendos.

¿A QUE TE DEDICABAS ANTES?

Soy técnico contable pero más me he dedicado a ser independiente. Ahora soy cocinero gracias a las enseñanzas de mi Madre Lucia Flores de Morales, quien era la dueña de la Picanteria La Casona ubicada en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, en la región Piura. Ella me enseñó todo lo que sabía de comidas tradicionales.

¿EN QUÉ TE INSPIRASTES PARA PONER TU CEVICHERIA?

He participado en varios festivales que organizaba el hotel Sheraton cuando la cocina estaba a cargo del chef José Montes. Hacíamos un buffet gastronómico netamente Piurano con cocineros y propietarios de cevicherías o restaurantes de Piura y Sullana. Luego participe en Mistura 2017 es ahí donde los comensales nos pedían dirección de acá de Lima y nosotros les decíamos que éramos de Sullana es donde me nace ese afán de incursionar en Lima.

¿CÓMO FUERON TUS PRIMEROS AÑOS?

Llegué hace 5 años, donde inicié en una esquina, lugar prestado por la Familia Rivas Acedo con todo el menaje prestado luego alquilé un local para 6 mesas y esto quedó corto porque cada vez llegaban más familias hasta que acondicionamos nuestro local en Jr. Cesar Vallejo 510 San Gabriel en Villa María del Triunfo. Ahora este local cuenta con dos niveles. Actualmente tenemos otra sede en Puente Piedra a la altura del paradero el Establo.

¿CÓMO FUE LA ETAPA DE PANDEMIA?

La pandemia me dio el golpe más grande de mi vida SE LLEVÓ A MI MADRE, la que iba hacer mi mano derecha acá en Lima. Pero también crecimos mucho por qué la publicidad del boca a boca era cada día más frecuente y cada vez más clientes pedían más DELIVERY y nuestros potajes cruzaban los distritos de Lima.

¿CUÁLES FUERON TUS ALIADOS PRINCIPALES Y DE QUÉ FORMAN SE HICIERON CONOCIDOS?

Le agradezco al apoyo de mi esposa Consuelo La Madrid, de mi hija Leticia y en especial de mi Hijo German Junior quien con un video subido al Tik Tok, que fue de un PASADO POR AGUA CALIENTE DE CABALLA y luego de un ceviche de Caballa NOS ABRIERON LAS PUERTAS DE LIMA ahora es la SEÑORA CABALLA y luego el SUDADO BURRERO con la PATADA DE MULA.

Agradezco también a mi padre, German Morales Chávez, quien me apoyó desde el primer momento en Lima.

Actualmente le damos trabajo a 36 colaboradores en nuestras dos sedes. Ofrecemos todos los potajes norteños en base a carnes, pescado y mariscos, asi como la chicha de Jora y el Clarito helado.

Las familias que quieran visitarnos, lo pueden hacer en los locales y quienes quieran hacer su pedido

Nuestros teléfonos para reservaciones son:

Villla María 917032643

Puente Piedra 928232710

Atendemos todos los días de 9:00 am, a 6:00 pm.

https://www.facebook.com/bunkersullanero?mibextid=tzlV2A

https://instagram.com/bunker_sullanero?igshid=M2RkZGJiMzhjOQ%3D%3D&utm_source=qr