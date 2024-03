Sima Perú elaborará expediente técnico para cuarto puente de Sullana

La autoridad regional destacó que estos proyectos no solo beneficiarán a los habitantes de Sullana, sino que tendrán un impacto positivo en toda la región, promoviendo el desarrollo económico y social de Piura en su conjunto, dijo ademas, que es un compromiso del gobierno regional trabajar por sus provincias.

Este proyecto no solo aliviará la congestión vehicular, sino que también facilitará el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales para comunidades que han estado históricamente marginadas.

Este proyecto no solo significa un gran avance en términos de infraestructura, sino que también promete abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para los habitantes de la zona.

Sullana, 20 de marzo de 2024.- El Gobierno Regional Piura, que asumió el compromiso de trabajar en beneficio de todas las provincias de su jurisdicción, anuncia obras que tienen que ven con mejorar la infraestructura y la conectividad en beneficio de la población de Sullana, todo ello en coordinación con la Sub Región Luciano Castillo Colonna, tal es el caso del convenio estratégico con SIMA Perú para la elaboración del expediente técnico para la construcción del cuarto puente que conecta Sojo y Tangarará.

By